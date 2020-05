Kommune får 58,5 millioner kroner i kompensation

Men efter en langvarig tvist bliver der nu rettet op på metoden, samtidig med, at 71 kommuner kompenseres med en samlet sum på 1,1 milliarder kroner for den skæve udligning.

Det betyder, at Frederikssund kommune tilføres 29,25 millioner kroner for manglende udligning i 2017 og 2018.

"Det er jo nogle penge, vi skulle have haft, og som vi ikke fik. Så selvfølgelig er det rart, når det kommer oven i det lille plus, vi får ud af udligningsreformen. Men det er ikke noget, der for alvor ændrer noget. Især ikke, når vi må forvente, at der samtidig falder et tilskud på 20 millioner bort," siger John Schmidt Andersen.