Foto: Adobe Stock Photo Foto: Natasa Adzic/adzicnatasa - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Kommune efterlyser sundhedspersonale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune efterlyser sundhedspersonale

Lokalavisen Frederikssund - 17. marts 2020 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du en sundhedsfaglig baggrund og har du lyst til at hjælpe til i denne særlige tid, hvor Danmark er ramt af COVID-19 (Coronavirus)? Så kan Frederikssund Kommune få brug for din hjælp.

Det er vigtigt at sikre, at der er nok sundhedsfagligt personale til at varetage plejen af ældre og svage borgere. Lige nu er alle områder dækket ind, men snart kan der blive brug for ekstra hænder. Derfor søger Frederikssund Kommune frivillige, der har en sundhedsfaglig baggrund og som har lyst til at hjælpe til. Opgaverne vil ikke omfatte de coronasmittede borgere.

"Vi søger frivillige allerede nu, så vi kan sikre, at vi ikke kommer ud i en situation, hvor vi pludselig mangler personale til at tage sig af ældre og svage borgere, som har brug for pleje og omsorg. Vi vil gerne opbygge et nødberedskab, som vi kan trække på i den situation. Og vi vil gerne nå at uddanne eller opkvalificere de, der melder sig, så de er klædt på til opgaven," siger borgmester John Schmidt Andersen.

Er du interesseret i at indgå i et nødberedskab, skal du udfylde en formular, og du vil blive kontaktet, hvis der er brug for dig. Alle, der bliver kontaktet, vil blive tilbudt en midlertidig ansættelse i Frederikssund Kommune på overenskomstmæssige vilkår.

Det er ikke sikkert, at alle der melder sig, vil blive kontaktet. Du vil kun høre fra Frederikssund Kommune, hvis der bliver brug for din hjælp.

"Jeg håber, at mange vil melde sig og bidrage i denne svære situation, som hele Danmark står i. Jeg vil gerne allerede nu takke jer, der melder jer til nødberedskabet," siger John Schmidt Andersen.

Man melder sig som frivillig ved at udfylde en formular her: https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2020/marts/har-du-en-sundhedsfaglig-baggrund

Hvem er der brug for?

Det er særligt personer med en af følgende sundhedsfaglige baggrunde, der kan blive brug for i nødberedskabet:

Sygeplejersker

Social og sundhedsassistenter

Social og sundhedshjælpere

Sygehjælpere

Plejehjemsassistenter

Hjemmeplejere

Ernæringsassistenter

Tidligere falckreddere

Fysioterapeuter

Ergoterapeuter

Pædagoger

Pædagogiske assistenter

Farmakonomer

Serviceassistenter

pressemeddelelse