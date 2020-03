Kommune: Ingen kommer til at mangle omsorg

"Det hele går lige nu ud på på den ene side at holde risikoen for smittespredning til udsatte og sårbare grupper nede, og på den anden side at være rustet til, at situationen kan ændre sig. Det betyder blandt andet, at der er lukket ned for arrangementer på omsorgscentrene. Men det betyder også, at vi er ved at finkæmme kommunens organissation for sundhedsfagligt personale, der vil kunne træde til, hvis der bliver behov for det," siger Klaus Godsk Kolberg til Lokalavisen.