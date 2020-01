Sådan ser de små jordlodder foran Fjordtoften ud. Frederikssund Kommune godkendte Niels Viuffs køb på tre måneder, mens naboen efter mere end et års venten endnu ikke har fået svar. Grundkøbet bringer ikke blot Niels Viuffs grund tættere på vandet. Det betyder også, at han efter at have revet sin tidligere bolig på adressen ned, nu har fået tilladelse til at opføre en større bolig.

Kommunal jurist: Kommune solgte jord for billigt til politiker

Én mægler anslog værdi til 2000-2500 pr. kvadratmeter for ”liebhaver-jord”. En anden sagde 750 kroner, som endte med at blive salgsprisen.

Faktisk er handlen så god for Viuff, at den møder kritik internt i kommunen, fremgår det af en aktindsigt, Lokalavisen Frederikssund har fået i sagen.

Men da Niels Viuff skriver til den daværende leder af byggeafdelingen, svarer hun tilbage, at hun finder prisen for høj, og derfor har bedt om en anden vurdering.

”Der er tale om et jordstykke af helt særlig karakter, da det er beliggende i første række til fjorden. Hvorfor det også skal pålægges en helt særlig værdi. Sammenlignet med grundværdien på grundene i området og den merværdi et sådant grundstykke vil skabe, er det min vurdering, at kvadratmeterprisen bør ligge mellem 2000-2500 kroner pr. kvadratmeter,” hedder det i en mail fra EDC.

I første omgang blev EDC-mæglerne bedt om at vurdere grundstykkets værdi. Og her nåede man frem til en pris på op til 2500 kroner pr. kvadratmeter:

”Jeg mener ikke vi kan være stolte af den sagsbehandling der er gennemført i sagen, særligt markedsprisen, der ikke kan dokumenteres på et så lavt niveau som 750 kr./ kvm., mens en vurdering indhentet af Jonas sagde 2.000-2.500 kr./ kvm. Og hvor Dorte S. så udokumenteret anbefaler en lavere pris. Men det oplyses ikke i svaret, men gives alene hvis der anmodes om aktindsigt i sagen,” hedder det blandt andet i et notat fra 3. oktober 2019 .

Derfor blev der udarbejdet et notat, der skulle danne grundlag for et borgmestersvar til borgeren. Og indholdet i notatet er umisforståeligt:

En borger undrede sig i efteråret 2019 over, at det kommunale areal nu ikke længere var kommunalt, og skrev i efteråret til samtlige byrådsmedlemmer, hvor han forelagde sin undren.

”Det er vigtigt for mig at bemærke, at en henvendelse til administrationen, fra en borger der også er medlem af byrådet, skal behandles på samme måde som når enhver anden borger henvender sig. ”

” Der er jo en nabo i nr. 8 der gerne vil købe. I husker nok hans mail til flere byrådsmedlemmer, hvoraf Tina svarede ham direkte. Og der kan vi så ende med at stille nogle andre krav end dem Viuff har fået allerede, bl.a. vedrørende pris. Jeg kan dog ikke indestå for en pris på 750 kr., og det anbefaler jeg heller ikke at I gør,” hedder det i notatet fra dén juridiske specialkonsulent, der har udarbejdet notatet i efteråret 2019.

Seks stemte imod

Salget af det kommunale jordstykke blev godkendt af et flertal i byrådet på et lukket byrådsmøde 28/11 2018. Altså blot måneder efter, han overfor den tidligere kommunaldirektør Ole Jakobsen havde fremsat ønske om at købe arealet, til han formelt stod som ejer af det.

Af referatet fremgår det, at seks byrådsmedlemmer på tværs af partier stemte imod salget. Det fremgår dog ikke, om det var på grund af prisen eller selve salget, der vakte modvilje.

Sikkert er det imidlertid, at det har taget væsentligt længere tid for både ejeren af nabo-ejendommen i Fjordtoften 8 og ejerne af Borgervænget 41 ikke at få lov til at udvide deres grund på samme vis.

Disse henvendelser afventer nu en principbeslutning fra byrådet, inden der tages stilling til de konkrete henvendelser.

” Jeg kan oplyse, at der igangsat en intern proces der skal udmønte sig i en politisk stillingtagen til ikke blot din anmodning, men generelt til spørgsmålet. Ønsker her at nævne, at ingen borger har et retskrav på at tilkøbe kommunalt areal, og at kommunen som grundejer når som helst kan vælge at afslå en sådan anmodning. I denne som i andre tilsvarende sager er der bl.a. et forudgående forbehold om, at en aftale skal godkendes politisk før den er endelig,” hedder det således i et svar til ejerne af Borgervænget 41.