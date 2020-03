Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: På forhånd tak! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: På forhånd tak!

Lokalavisen Frederikssund - 13. marts 2020 kl. 14:30 Af Henrik Gregersen, lokalredaktør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Så lad os da i det mindste møde katastrofen med stramt knyttet slips."

Ordene faldt, da forfatter og digter Dan Turell indså, at han var dødeligt syg.

Helt så galt står det trods skrækkelige Corona-scenarier ikke til - hverken i Danmark generelt eller i Frederikssund Kommune.

Ikke desto mindre er det nu dødsens alvorligt.

Hospitalerne forbereder sig til at blive belastet udover bristepunktet.

Pleje- og sundhedspersonale ruster sig til en ny virkelighed, hvor man risikerer, at folk, der under normale omstændigheder vil få behandling og komme sig, må fravælges i behandlingskøen og dø.

Fordi der er mangel på relevant medicinsk udstyr.

I Danmark.

Dette det mest civiliserede af alle lande i hele verden og i hele menneskehedens historie. Hvor alle og står sammen i krisesituationer. Og hvor man faktisk ikke behøver at tage epidemier så alvorligt, for det går jo nok...

Det gør det desværre nok ikke denne gang.

Udviklingen i smitten i Danmark er pt. højere end noget andet sted i verden, hvor man kan fæstne lid til tallene.

Sundhedsstyrelsen antager, at op til 5.600 personer kan dø som følge af smitten.

Muligvis nok flest ældre og/eller kronisk syge.

Men det gør ikke situtionen mere behagelig.

Pointen er, at der med den viden, der på nuværende tidspunkt findes om Corona, er der ikke længere nogen undskyldning for at tilgå situationen med letsindighed.

I stedet er værdighed og (selv)respekt påkrævet:

Lad os undgå de pøbel-agtige tilstande fra onsdag aften.

Lad os respektere myndighedernes udmeldinger, der groft sagt er: 'Gem dig. Og bliv ved med det, til vi siger, du må komme frem igen.'

Og lad os sammen være taknemmelige for, at når uvejret i de kommende uger formentlig bryder ud, så står vi med et af verdens bedste sundhedssystemer samt med ansatte i både den private og offentlige sektor, der i praksis kommer til at knokle i døgndrift i ugevis og samtidig sætter egen sundhed og livet på spil for, at flest muligt også kommer ud på den anden side af denne krise i god behold.

Pas på dig selv og andre

Bliv hjemme i den udstrækning det er muligt

Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. undgå at bruge offentlige transportmidler særligt i myldretiden. Og en kø i supermarkedet er ikke bedre end andre køer.

Sørg for ekstra god håndhygiejne. Brug sprit, Vask dine hænder grundigt, hvis du fx har rørt ved håndtag, og når du kommer hjem. Sprit hænderne af på vej ind i supermarkedet og på vej ud igen.

Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne og til slimhinderne i næse, mund og øjne.

Hold afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre via mund, næse og øjne. De bliver dog ikke hængende i luften og falder til jorden.

Mindsk fysisk kontakt (håndtryk, kram og kys) og sociale aktiviteter fx fitnesscentre, klubber, større familiearrangementer.

Corona og Lokalavisen

Indholdet i Lokalavisen vil i den kommende tid naturligt nok være præget af Corona-krisen. Som andre private virksomheder forsøger vi at optræde ansvarligt med et begrænset antal fysiske møder. Vi står imidlertid som sædvandlig klar til at fortælle om, hvad der rører sig lokalt. Du er med andre ord fortsat velkommen til at give os et tip; enten på telefon 2080 7030 eller mail: lokalavisen-frederikssund.red@sn.dk