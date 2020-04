Snake City Jazzfestival arrangerer Drive In jazzkoncert. Foto:AdobeStock

Kom til drive-in live jazzkoncert 1. maj

En drive-in støttekoncert for Snake City Jazzfestival ser nu dagens lys i Slangerup. Det sker i kølvandet på aflysningen af jazzfestivalen 2020 grundet Coronasituationen.

Her vil man opleve en livejazzkoncert med et sammensat jazzband til lejligheden:

"The Happy Snakes Jazzband". Derudover vil der være fællessange og 1. maj tale, og koncerten bliver transmitteret, så man kan høre det i bilradioen.

Betalingen (mobilpay) foregår efter man har parkeret - hvorefter man får udleveret frekvensen til radioen samt det trykte program for Jazzfestivalen - der nu hedder 2021.

'Vi håber, at mange vil støtte op om dette projekt, så vi kan få dækket nogle af de omkostninger, som aflysningen har skabt,' lyder det fra formand for Snake City Jazzfestival Jørgen Christensen i en pressemeddelelse.

Snake City Jazzfestival skal overholde retningslinierne for en sådan drive-in koncert. Læs dem grundigt - da det er en betingelse for, at vi har tilladelse til arrangementet, lyder det fra festivalen.