Kom tæt på fjordens dyr i efterårsferien

Lige siden stenalderen har fjordens folk nydt godt af dyrelivet under vandet, og i efterårsferien kan børnefamilier komme tæt på de dyr, som museumsinspektøren har fanget samme morgen

03. oktober 2020

I uge 42 kan man på Frederikssund Museum, Færgegården, møde nogle af de mange dyr, der bor ude i fjorden. Hele familien inviteres til at udforske livet i vandet, klappe en krabbe og smage på en fisk tilberedt over bål.

Hver morgen i efterårsferien trækker museumsinspektøren i sine waders og bevæger sig ud i fjordens kølige vand, for at fange dyr til museets gæster.

"Jeg ved ikke præcis, hvad jeg vender tilbage med. Men jeg er sikker på, at det både spræller, kribler og krabler," siger museumsinspektør Line Jandoria Jørgensen

Når gæsterne møder op på Færgegården, kan de komme tæt på morgenens indfangede dyre. For alle kan få lov til at både se på, føle på og lugte til dyrene, og der bliver også mulighed for at smage på en fisk stegt over bål.

"Vi vil gerne give folk muligheden for at møde vores undersøiske naboer. Det er jo ikke nogen, vi mærker så meget til i hverdagen, men de har betydet rigtig meget for os mennesker gennem historien," siger Line Jandoria Jørgensen.

Historien er sprællevende

Lige siden stenalderen har fjordens folk nydt godt af dyrelivet under vandet, og museumsinspektøren håber, at efterårsferiens aktiviteter er med til at gøre fortiden mere nærværende.

"Man får muligheden for at komme lige så tæt på dyrene, som fortidens fiskere kom. Historien er nemlig ikke kun noget, der skal ses i en montre - den skal opleves," siger Line Jandoria Jørgensen.

I efterårsferien kan man også lære det gamle håndværk at bøde fiskegarn, så man selv kan blive en vaskeægte fjordfisker.

Inde på museet kan gæsterne gå på opdagelse i mere lokal historie i den spritnye udstilling: "På sporet af fortiden - vis os dit fortidsminde", hvor kommunens beboere har bidraget med egne billeder af fortidsminder, der for dem fortæller en særlig historie.

"Der er kommet rigtige mange fede billeder ud af det, for folk har gået meget forskelligt til opgaven. Der er fx fotos af en stendysse, industrielt affald og resterne af en jernbane," siger Line Jandoria Jørgensen

Det foregår på Fredrikssund Museum Færgegården fra den 12.-16. oktober klokken 11-15. Deltagelse og entré for børn er gratis. Almindelig entré for voksne.

Pga. covid-19 skal der bookes pladser til arrangementet på forhånd. Pladser bookes på billetto.dk eller i Frederikssund Museums butik.

I efterårsferien får du et ekstra museumsbesøg med i handlen, når du køber en entrebillet til Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Færgegården eller Lejre Museum.

Børn har gratis adgang til alle museer og aktiviteter.