Se billedserie Det store bassin måler 25 gange 25 meter. Lige nu er vandet grønt, fordi det kommer fra en drikkevandsboring og endnu mangler at blive renset. Foto: BM

Kom med bag kulissen i Frederikssunds nye svømmehal

Sammen med Kultur- og Fritidschef Anders Munch Skovgren og projektleder Brian Nielsen er Lokalavisen taget på rundtur i Frederikssunds nye svømmehal, som åbner 15. august

Lokalavisen Frederikssund - 03. april 2020 kl. 08:41 Af Birgitte Masson

Det første, der møder en, når man træder ind i svømmehallen, er en imponerende udsigt over bassinet og det bakkede landskab ved Ådalen på den anden side af de store vinduespartier. Lokalavisen er taget på rundtur i Frederikssunds nye svømmehal sammen med kommunens Kultur- og Fritidschef Anders Munch Skovgren og projektleder hos G.V.L. Entreprise A/S Brian Nielsen.

Og lad det være sagt med det samme: Man kan godt begynde at glæde sig til den 15. august i år, hvor svømmehallen åbner.

For uanset om man vil lære at svømme, er konkurrencesvømmer eller ønsker lidt velvære og sjov i det våde element, så vil den nye svømmehal helt sikkert kunne indfri de flestes forventninger.

"Den 30. juni bliver svømmehallen afleveret til kommunen. Så har man sommeren til at uddanne personalet til at drive svømmehallen," fortæller Anders Munch Skovgren og uddyber:

"Det store bassin er 3,80 meter på det dybeste sted. Det har vi ikke, i nogle af de svømmehaller vi driver i dag. Det betyder, at livredderne skal lære at kunne livredde på den dybde. Derudover skal personalet uddannes i at betjene teknikken, så det går sommeren med." Kultur- og Fritidschefen tilføjer, at man har planer om at opnormere antallet af livreddere i kommunen.

Ikke som i gamle dage Indenfor i svømmehallen mødes man ikke af den karakteristiske lugt af klor. Vi får at vide, at man i dag kun bruger en lille smule kemikalier.

"Det er ikke som i gamle dage, hvor man kunne lugte kloren. Det kan man ikke i dag," siger Brian Nielsen, som er stødt til ved bassinkanten til det 25 gange 25 meter store bassin, der dermed kan kategoriseres som et officielt kortbanebassin. Derved vil man kunne tiltrække større svømmearrangementer, for der er også plads til publikum.

"Det tog en lille uges tid at fylde bassinet med 13.000 kubikmeter vand. Det er drikkevand fra en boring, derfor har det lige nu denne grønlige farve. Når det bliver renset, får det den blå svømmehalsfarve."

Farvepatroner i vandet Projektlederen vil ikke rigtig sige noget om eventuelle udfordringer undervejs i byggeriet, men at han også har mærket coronasituationen på byggeprojektet, lægger han ikke skjul på:

"Lige nu er det coronaen, som er den største udfordring, for der kommer færre på arbejde. De, der laver bassinet, er fra Slovenien, og de turde ikke rejse, så nogle andre måtte sættes på opgaven. Det betyder også, at vi må tage aftener og weekender i brug, og vi må indrette os med at placere arbejderne i hvert hjørne, så de ikke står for tæt."

Brian Nielsen fortæller, at der er sat tre måneder af til, at man kan sikre sig, at vandet fungerer fuldstændigt i overensstemmelse med alle krav:

"For eksempel kommer vi farvepatroner i vandet, for at se om farven fordeler sig som den skal. Vi placerer også en bold i midten af bassinet, som også skal kunne ligge der i en bestemt tid, før den driver ud og rører kanten." Anders Munch Skovgren nikker og siger:

"Vi har 450 kubikmeter vand, som løber igennem rensningssystemet hver time, så alle dysser skal køre ens ud. Når vi har med så stor en mængde vand at gøre, skal man sikre sig, at alt vandet løber igennem systemet. Det nytter jo ikke noget, at det kun er i den ene ende af bassinet, vandet bliver renset."

'Det allerhelligste' Ad midlertidige trapper, mellem byggematerialer og håndværkere, der giver trapperne vådrumsbehandling, banker mørtel væk, så man få en helt lige kant, og som er ved at lægge grønne, selvklæbende skilte på skærme, som skal vise vej til udgangen, bevæger vi os ned ad trappen til det, Kultur- og Fritidschefen kalder 'det allerhelligste'.

Med andre ord ender vi i teknikrummet under svømmehallen, hvor enhver tekniknørd efter alt at dømme let ville kunne få tiden til at gå. Udover separate kemikalierum er der store rør, filtre, målere og tanke uanset hvor, man vender blikket. Nogle kæmpe, hvide udligningstanke står side om side. Anders Munch Skovgren fortæller, at der er koblet en udligningstank på hvert bassin.

"Hver bassin har jo sin egen temperatur, og fordi vandet i bassinerne går helt til kanten, skal det kunne løbe væk, når folk hopper i, så løber det i udligningstankene," siger Munch Skovgren og nævner, at opførelsen af en svømmehal hører til det mest avancerede tekniske anlæg for en kommune.

Tilbage ved børnebassinet møder vi Brian Nielsen igen. Som projektleder har han mange bolde i luften. Alligevel griber han en den, da Lokalavisen ønsker et billede af ham:

"Skal det være, mens jeg hopper i vandet." spørger han og smiler. Den køber vi. Lidt efter kommer han tilbage iført badebukser. Da han hopper i børnebassinet, holder flere håndværkere inde med arbejdet og kigger op. De smiler. Det er ikke første gang, de ser projektchefen hoppe i vandet, og nok heller ikke sidste.

Vi går tilbage til bilerne, og siger farvel uden at give hånd. Frederikssunds nye svømmehal ligger bag os, den kæmpe bygning står og knejser på bakken ned mod Sillebro Ådal, hvor dele af facaden med de patinerede aluminiumsplader stadig mangler. Men alligevel kan man allerede nu fornemme, at arkitekten er lykkedes med at etablere en god forbindelse mellem bygningen og landskabet.

Fakta om Frederikssunds nye svømmehal:

Et modstrømsbassin, hvor bassinet skaber en strøm, som man skal svømme op i mod. Man vil derfor komme til at ligge det samme sted i bassinet, mens man svømmer. Ens teknik kan blive videofilmet, og træneren vil lettere kunne give feedback, imens man er i bassinet.

Et 25 gange 25 bassin med ti baner, alle med startskamler, og vipper på hhv. en og tre meter.

Et børnebassin. En vandrutchebane.

En wellnessafdeling med bl.a. almindelig sauna, gus-sauna og, som den første svømmehal i Danmark, en vandsauna der har et soppebassin med 35 cm vand og 80-85 grader varm luft.

Der vil bl.a. være handicap-omklædning og en barfodslounge.

Entreprenørfirmaet GVL Entreprise har stået for byggeriet.