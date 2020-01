Klinik og frisør under samme tag: Jeg elsker mit arbejde

Til februar er det 40 år siden, at hun i 1980 som blot 19-årig nyudlært frisør slog dørene op til sin egen frisørsalon i Slangerup. “Vi turde ikke skrive i avisen, hvor gammel jeg var, fordi vi var bange for, at jeg ikke fik nogle kunder. Så jeg tror, vi skrev, at jeg var et år ældre, end jeg i virkeligheden var,” siger Bente Repstock, der kan huske, at hun lånte 27.000 kroner til etablering af salonen. Et stort beløb dengang, der krævede kaution, men pengene var tilbagebetalt inden for få måneder, for der var kunder nok fra starten. “At sidde her og tænke på, at det er 40 år siden, jeg åbnede min første forretning, det synes jeg er vildt. Det kan jeg ikke selv forstå. Men jeg kan slet ikke stoppe, for jeg elsker mit arbejde og min klinik og mine kunder,” siger Bente Repstock med en smittende latter og et udseende, der gør det svært at tro, at hun allerede har 40 års jubilæum. Selvom livet som selvstændig har budt på mange gode oplevelser, har vejen hertil ikke altid været en dans på roser.

Fra Slangerup til Spanien

For inspireret af firsernes hotteste serier, Dollars og Dallas, fik Bente Repstock lyst til at prøve kræfter med det dyre selskab i Sydspanien og etablerede i 1986 frisørsalon i det eftertragtede Marbella.

“Jeg havde sindssygt mange gode oplevelser dernede, og det var en fed tid at prøve af. Men Dollars og Dallas var ikke mig, for jeg opdagede, at mange af dem, som har virkelig meget, de har også rigtig mange andre problemer at slås med,” siger Bente Repstock, som efter nogle år i sydens sol havde brug for at vende hjem til en helt almindelig tilværelse igen.

Efter hjemkomsten I 1989 gik der kun nogle få måneder, før hun fandt et lokale i Havnegade og startede Frisør Repstock op, og det blev til godt 20 år i alt med frisørsaksen, før livet ville det anderledes med Bente Repstock.

En række trafikulykker i starten af det nye årtusinde tvang hende nemlig til at skifte spor, da hun efterfølgende var plaget af så store kroniske smerter, at det ikke længere var muligt at arbejde med frisørfaget på fuld tid. Bente Repstock fik afhjulpet nogle af smerterne gennem akupunktur, hvilket inspirerede hende til at hjælpe andre i samme situation, og derfor efteruddannelsen som akupunktør:

“Mine egne ulykker har gjort, at jeg har fået øjnene op for akupunkturens verden. Så nogle gange skal vi ikke være så bange for, at vi kommer ud for noget, for der er en mening med det, som kan skubbe os i en anden retning. Tænk at jeg nu er så privilegeret, at jeg kan hjælpe andre med det, de slås med og kan være med til at gøre en forskel.”

Men frisørdelen, den slipper Bente Repstock ikke, for det er stadig hjertebarnet.