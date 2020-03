Fremover skal Frederikssund have et mødested, hvor brugte ting kan repareres i stedet for at blive smidt ud.

Klimaforening bag fix-det-værksted

Køb-og-smid-ud-kultur skal vendes

Skal plæneklipperen smides ud, når den hoster? Eller skal den måske bare fixes?

Står det til Frederikssund Klimaforening skal man blive langt bedre til at genbruge og ikke mindst reparere ganske brugbare ting i stedet for at smide dem ud.

Derfor leder foreningen lige nu efter 'fixere;' folk der har hænderne skruet rigtigt på eller blot har lyst til at være med til at starte et nyt grønt initiativ i Frederikssund i form af en såkaldt repair-café.

For at initiativet skal lykkes, kræver det, at vi kan finde nogle frivillige til at være med, både til forarbejdet med og afviklingen af caféen. Så hvis konceptet med en Repair Café tiltaler dig, du er god til elektronik, med en symaskine eller en skruetrækker, eller du bare kunne have lyst til at deltage i et fællesskab om en Repair Café kan du henvende dig på mail@frederikssundklimaforening.dk

Hvorfor en Repair Café - og hvad er det?

En af årsagerne til danskernes store CO 2 -udledning er et stort forbrug,

"Vi har virkeligt taget princippet om 'køb-og-smid væk' til os. Men i takt med den grønne omstilling skal vi i højere grad til at købe kvalitet, der holder længe, genbruge og prøve at reparere, før noget smides væk," lyder det blandt andet i en pressemeddelelse fra Frederikssund Klimaforening

I de seneste år er der opstået Repair Caféer i mange danske byer, og der er kommet en landsdækkende forening, Repair Café Danmark, hvis formål er at facilitere og motivere frivillige til oprettelse af lokale Repair Caféer for at reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om og lyst til grøn omstilling.

Repair Café er baseret 100 procent på frivilligt arbejde, og at Repair Caféen må ikke være konkurrenceforvridendei forhold til det lokale erhvervsliv. Det betyder, at reparationer ikke må ske med henblik på kommercielt brug. Og det forventes bestemt ikke, at de frivillige, der stiller op, nødvendigvis er faglærte.

"Vores ambition med en Repair Café er i første omgang at holde premiere med en café i Rejsestalden i forbindelse med Rejsestaldens festival for natur, klima og miljø. Såfremt der er interesse her, håber vi på længere sigt på en café tre til fire timer en gang om måneden," hedder det i pressemeddelelsen fra Frederikssund Kilimaforening.