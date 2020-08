Klarede Corona bedre end ventet: Julerevy tilbage på sporet

Der er glædelige nyheder fra Parkteatret, som havde opgivet årets julerevy på grund af de forventede økonomiske tab i forbindelse med coronanedlukningen i foråret.

Teatret har nemlig klaret skærene bedre end forventet og kan nu løfte sløret for, at hele det oprindelige hold fra den første julerevy i 2017 har sagt ja til at gentage succesen.