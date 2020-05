Klar til ny runde med Drive In-jazz Dobbeltkoncert med Gasolin-kopiband

Munch & Broderskabet er et orkester, der, som så mange andre orkestre, ikke kan komme ud og spille her under coronakrisen.

"Vi er selvfølgelige kede af, at vi ikke kan komme ud på landevejen med vores musik, men vi gider ikke bare sidde med hænderne i skødet, og vi har derfor besluttet os for at lave driveinkoncerter, hvor folk kan komme og høre alle de gode sange fra Kim Larsen og Gasolin," lyder det fra bandet forud for koncerten