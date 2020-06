Klar med ferie-sjov til ungerne

Der er for eksempel sommercamp hos Willumsens Museum, hvor kunsten er i fokus. Det er også muligt stifte bekendtskab med noget af det, Musikskolen har at byde på. På bibliotekerne er der flere kreative dage, hvor man kan lære at tegne Manga, lave sit eget ur, dekorere blomsterpotter.

"Jeg håber, at rigtig mange vil få glæde af sommeraktiviteterne. Vi ved jo, at mange har måttet opgive ferien i udlandet i år, og derfor er der endnu flere, der bruger ferien herhjemme. De kan nu tage et kig på årets sommeraktiviteter og se, om der skulle være noget spændende for deres børn. Og så vil jeg gerne have lov at ønske alle en rigtig dejlig sommer," siger Jesper Wittenburg, formand for Fritids- og Kulturudvalget til kommunens hjemmeside.