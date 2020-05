Jørlunde kirke opfordrer til, at man sætter lys i vinduerne 4. maj, for at markere den danske befrielse fra de tyske besættere den 4. maj 1945. Foto: AdobeStock

Kirke opfordrer til lys i vinduerne 4. maj

'Skulle man få lyst til at gå en tur på kirkegården, er man velkommen til at sætte stormlys langs kirkemuren. Vi opfordrer alle til at tænde lys i vinduet om aftenen den 4. maj, sådan som man gjorde for 75 år siden,' lyder det fra Jørlunde menighedsråd, der sammen med Jørlunde kirkes sognepræst Dorte Dideriksen opfordrer alle kirker i Frederikssund provsti til at følge eksemplet.