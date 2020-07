Man vil også i fremtiden kunne købe herretøj i Bymidten, Skibby.Tøjeksperten er netop genåbnet nu med ny ejer. Foto: Adobestock Foto: PARILOV EGENIY/Parilov - stock.adobe.com

Kim genåbnede Tøjeksperten: "Fantastisk at blive en del af Bymidten"

Forretningsdrivende Kim Daleng havde længe haft et godt øje til Tøjeksperten i Bymidten, Skibby. Så da butikken skulle lukke, slog han til

09. juli 2020

Tøjeksperten i Skibby overlever. Kim Daleng, der i forvejen driver Tøjeksperten i Ringsted, slog til, da forretningen i Bymidten, Skibby var blandt de butikker som i kølvandet på coronakrisen skulle tvangslukke.

"Tøjeksperten i Skibby er en god butik. Men corona havde tvunget Tøjeksperten i knæ, som gik i betalingsstandsning og gjorde, at de måtte lukke 20 butikker, heraf Skibby. Men de kunne huske, at jeg gennem det sidste halvandet år har været interesseret i at overtaget butikken i Bymidten, så pludselig åbnede der sig en mulighed. Det hele faldt på plads i løbet af 14 dage," fortæller Kim Daleng til Lokalavisen.

Chefen og 'bydrengen' "Tirsdag den 30. juni havde de båret de sidste ting ud af butikken, og torsdag den 2. juli åbnede vi. Vi gav den bare gas. Heldigvis kunne fylde op med tøj på hylderne fra mit varelager i Ringsted."

Med 'vi' mener han sig selv og butikschef Jan Stenvall, der fortsætter i forretningen. Kim Daleng har smil på læben, når han bytter om på rollerne og omtaler Stenvall som chefen og sig selv som bydrengen. Han uddyber:

"Jeg har været i tøjbranchen siden 1977. Tiden gør, at nogle tinge bliver nemmere. Du får noget rutine, og det betyder, at jeg bare kan lægge mig op ad mennesker som Jan og Eva (Eva har i mange år været ansat i Tøjeksperten Skibby, men er nu stoppet. Red.). Jeg kan roligt lytte til dem, og måske blot tilføre lidt anderledes tankegang."

Gjorde det rigtige Kim Daleng bor i Kirke Hyllinge. Derfor kender han af gode grunde Bymidten i Skibby særdeles godt. Og han lægger ikke skjul på, at han er stolt og glad over at være en del af de erhvervsdrivende i den lille by.

"Det er fuldstændig fantastisk med de mennesker som startede Bymidten op i 1997. De gjorde det rigtige ved at samle Skibby. Jeg har dyb respekt for de mennesker som i dag driver forretning i Bymidten, det er folk som virkelig vil det. Det er fantastisk nu at være en del af det," siger Kim Daleng, som fremover vil dele sin tid mellem sine to forretninger.