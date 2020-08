Kemohue-maraton satte rekord

Se billedserie Pia Nygaard og Karna Jørgensen foran nogle af de mange kemohuer. Foto: BM

For fjerde år i træk var der kemohue-maraton i Syhjørnet. Her satte 74 kvinder og en enkelt mand rekord ved at sy 2245 huer til kræftramte

Lokalavisen Frederikssund - 17. august 2020 kl. 16:06 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når mange løfter i flok, så rykker man. Det er de kreative kvinder i Syhjørnet i Frederikssund et vaskeægte bevis på.

For fjerde år i træk blev der fredag afholdt kemohue-maraton. I spidsen stod Pia Nygaard, der har skræderi i Syhjørnet, og indehaver af Syhjørnet Karna Jørgensen.

"Planen var, at vi skulle kunne nå at sy 2020 huer. Men vi satte rekord. For det blev til 2245 huer," fortæller Pia Nygaard og smiler.

"Ja, det gik over al forventning," supplerer Karna Jørgensen og fortsætter:

"Man kunne tilmelde sig for to timer, men mange var med til at sy i både seks og otte timer. Vi havde 74 kvinder og en enkelt mand igennem i løbet af det døgn."

Live-musik med Søren Arne En enkelt syerske var med hele vejen, nemlig Pia Nygaard som stort set sad ved symaskinen non-stop i et helt døgn.

"Der var god stemning, og det er bare så utrolig dejligt, at så mange bakker op med mad, kage, stoffer og ikke mindst gaver til en lodtrækning blandt alle der var med til at sy," fortæller Pia Nygaard.

For at sætte ekstra kulør på arrangementet var der også live-musik med sanger og guitarist Søren Arne. Forud for sin optræden fortalte han, hvordan han selv har haft kræftsygdommen tæt inde på livet, da hans mor fik konstateret brystkræft, men også at hun havde vundet kampen mod kræft.

Tilbage mangler de mange huer at blive pakket i poser, inden Pia Nygaard tager turen ind til Herlev Hospitals kræftafdeling. Her vil huerne være en hjælp til de kræftpatienter, der taber håret som en bivirkning i forbindelse med kemoterapi eller strålebehandling.