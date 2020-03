Karakter-dyk: Udvalgsformand ærgrer sig

Rapporten viser på flere punkter tilbagegang og et niveau markant under landsgennemsnittet hvad angår karaktererne.

Formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard, (V), ærgrer sig umiddelbart over resultaterne i den kvalitetsrapport, der onsdag præsenteres for Økonomiudvalget.

"Den viser i hvert fald, at der er noget at arbejde med. Jeg har drøftet det med administrationen, og i kredsen af skoleledere har man taget resultaterne til sig som noget, der kan og skal arbejdes med," konstaterer han overfor Lokalavisen.

Han har dog samtidig en forhåbning om, at nogle af resultaterne vil rette sig i de kommende år. Ikke m

indst på grund af den højere kompetencedækning.

"Det bør alt andet lige give en øget faglighed, som gerne skal komme til udtryk både når det handler om det faglige niveau - både for de stærkeste og de svageste elever - og trivsel," siger han til Lokalavisen og fortsætter:

"Samtidig har jeg en forventning om, at man også vil kunne se en effekt af, at vi i det seneste budgetforlig tilførte området penge netop for at hæve kvaliteten. Så lige nu afventer jeg en tilbagemelding fra kredsen af skoleledere på, hvordan de ud fra et fagligt perspektiv tolker undersøgelsen og hvordan, de mener, vi kan løfte området generelt."