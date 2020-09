Kamma Kaae's klare farver i Slangerup Bio

"Kamma Kaae er en spændende kunstner, som elsker de klare farver, der blandes livligt i hendes billeder, så fantasifyldte former opstår. Inspirationen kommer fra naturen, byens bygninger, geologiske og tekniske former, som hun omsætter til sine egne udtryk på lærredet," skriver Lise Krum fra Slangerup Bio i en pressemeddelelse.

Kamma Kaae arbejder blandt andet med at forenkle sin stil for at finde ud af, hvor lidt, der skal til, for at udtrykke det, man vil, på lærredet.