Kalvøen bløder

Rasmus Rasmussen har stået i spidsen for Restaurant Kalvø, siden genåbningen i 2012

Foreløbig er 22 større selskaber aflyst på restaurant. Nu vil man lave mad ud af huset

Lokalavisen Frederikssund - 16. marts 2020 kl. 15:20 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har taget årevis for Rasmus Rasmussen at få genetableret Restaurant Kalvø som et naturligt sted at holde sin store fest.

Men med ét har Corona-lukningen af landet fejet benene væk under de mange års arbejde.

Ordrebogen er ikke bare slunken. Den er helt tom resten af marts, det meste af april med - og frygten for, at det også kommer til at gælde maj, banker nu på:

"Vi har foreløbig aflyst 22 selskaber med op til 80-90 gæster. Vi aflyste selv vores arrangementer, som madklubben, den italienske aften og så videre. Det udgør cirka 20 procent af vores omsætning. De siddste 80 procent stammer fra selskaberne, og de er væk nu. Der er ingen, der kan sige, hvordan det går, men kommer det til at strække sig ind i maj, svarer det til, at detailhandlen mister hele december. Det vil være katastrofalt," siger Rasmus Rasmussen til Lokalavisen.

i et forsøg på at undgå at neddrdosling bliver til midlertid nedlukning lige om lidt, søsætter restauranten allerede fra tirsdag et nyt tiltag:

"Vi vil forsøge os med mad ud af huset fra tirsdag til lørdag, og vi håber selvfølgelig at Frederikssund og omegn har lyst til at benytte sig lidt af dette. Det bliver ikke take away som mange andre steder, men i en form, hvor vi vil benytte os af de køkkenfacilteter, vi har til rådighed, til at lave mad, som måske lige skal varmes eller steges igennem, inden det er helt klart," siger Rasmus Rasmussen.