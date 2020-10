Jung nomineret til stor pris: Din stemme kan blive afgørende

"Det er ret mærkeligt, at vi er kommet så langt, når vi max. har prøvet at spille for 400 mennesker. Det er en ydmyg og rar situation, vi er i ved at være oppe mod så store navne, hvor vi klart er den lille. Men én ting er, at folk lytter til os. Noget andet er, at folk tager sig tid til at sende en sms, hvor de stemmer på os," siger bandets forsanger 27-årige Jonas Jung Larsen.