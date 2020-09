Jubel i Parkteatret: Godkendt som egnsteater

Slots- og Kulturstyrelsen har sagt ja til, at Parkteatret de næste fire år kan kalde sig et egnsteater. Dermed kan borgere i Frederikssund Kommune se frem til endnu mere teater, der sætter fokus på de lokale historier.

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2020 at etablere et egnsteater i Frederikssund Kommune. Det betyder, at Byrådet giver i perioden 2021 til 2024 et årligt tilskud til teatret for at støtte udbredelsen af teaterkunst i kommunen.

Det er Parkteatret selv, der har ansøgt byrådet om tilskud til at blive egnsteater, men det krævede en godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, som også bidrager økonomisk. Den godkendelse fik teatret tirsdag den 1. september 2020.

- Det glæder mig utroligt meget, at Parkteatret er blevet godkendt som egnsteater. Der er ingen tvivl om, at de med deres engagement og teaterglæde vil bidrage til kulturen i kommunen. Jeg er sikker på, at rigtig mange vil få glæde af de lokalt producerede forestillinger og mange opsøgende aktiviteter, som Parkteatret vil lave i Frederikssund Kommune. Det er kun fantasien, der sætter grænser, siger borgmester John Schmidt Andersen.