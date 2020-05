2019 bød på den højeste omsætning nogensinde for Co-Ro. Et lille halvt år inde i 2020 kan det konstateres, at dette år bliver noget mere udfordrende for juice-giganten.

Jubel-år hos Co-ro: Rekordomsætning og stort overskud

"Vi ville selvfølgelig gerne have rundet de to milliarder i omsætning, når nu vi er så tæt på, men vi kan glæde os over, at det blev det højeste tal nogensinde. Samtidig kan vi se, at cash-flow og indtjeningen var bedre end året før - oven i købet i et år, hvor vi investerede temmelig meget i opstarten af tre nye selskaber, innovation og vores hovedkvarter. Vi kan også glæde os over, at vi sidste år havde fremgang på markederne i både Asien, Europa og Afrika," siger Søren Holm Jensen til Lokalavisen.

"Der kom lidt malurt i bægeret. Mellemøsten har generelt været en udfordring det senere år, og sent på året indførte Saudi Arabien og de arabiske emirater en ny afgift på 50 procent på sødede drikkevarer. Det er den højeste afgift i hele verden, og betyder, at produktet bliver tæt på dobbelt så dyrt for kunderne. Det er vel at mærke på et marked, der traditionelt har været vores suverænt største. Tidligere udgjorde det over halvdelen af omsætningen. Det er mindre nu, fordi vi har haft en ambition om at vækste til andre områder, så vores virksomhed har flere ben at stå på. Det har vist sig at være klogt, for det siger sig selv, at hvis man lige pludselig skal betale dobbelt så meget for en vare, så bliver der solgt mindre," siger Søren Holm Jensen.