Jørgen Bro og Helle Johansen er et par i 60-erne, der sprang på bølgen og købte sommerhus i sommeren 2020.

Jørgen og Helle hoppede på sommerhusbølgen

Et par fra Lyngby ved København drømte om et sommerhus en times kørsel fra hjemmet. Valget faldt på 70 kvadratmeter i Over Dråby.

Lokalavisen Frederikssund - 20. juli 2020 kl. 14:19 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Huset var lige ved at blive solgt for næsen af dem. Men køberne hoppede til alt held fra igen, så Jørgen Bro og Helle Johansen kunne købe huset på Muslingevej i Over Dråby.

"Vi overtog huset 1. juni, så vi nåede lige at købe, inden markedet gik helt amok. Det ærgrede mig rigtig meget, da andre var lige ved at købe det for næsen af os, for lige fra vi så det første gang, havde jeg en god mavefornemmelse. Jeg nåede ikke engang at se alle rummene," siger Jørgen Bro.

Han og Helle Johansen nåede at se ca. 30 sommerhuse - også i Nordsjælland - før de landede i Over Dråby. De har gennem de sidste 20 år været sommerhusejere på Bornholm, men det var for langt væk.

Parret kender nogen, der bor i området og vidste, at her var fred og ro. Derudover gik de efter et hus uden for meget vedligeholdelse og tæt på vandet. Det har de fået på Muslingevej. Huset er kun 15 år gammelt, og de har hyret nogen til at passe haven for sig.

"Nu har vi et lille helle, hvor vi kan slappe af og ses med venner og familie. Vi kommer til at bruge det rigtig meget, også på hverdage og i ydersæsonerne, for vi er selvstændige og holder ikke ferie i højsæsonen," fortæller Jørgen Bro.