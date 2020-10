16 konsulenter i Frederikssund Jobcenter arbejder målrettet på at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Foto Adobestock Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

Jobcenter: Virksomheden kan give mennesker 'livet'

16 konsulenter i Frederikssund Jobcenter arbejder målrettet på at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Der, hvor vi mennesker helt grundlæggende føler os værdifulde, fordi vi udfylder en plads

Lokalavisen Frederikssund - 30. oktober 2020

"Succeshistorierne er, når vi får afklaret en borger, så vi kan få dem i uddannelse, voksenlærling, flexjob eller i et helt ordinært job," fortæller Lone-Lykke Mølhave, der er teamkoordinator på virksomhedsindsatsen i Frederiksund Jobcenter.

Sammen med 16 konsulenter arbejder hun målrettet på, at få folk i arbejde.

"Vi arbejder som et samlet team. Vi opsøger virksomheder i stor stil, som vi har et tæt samarbejde med i kommunen. Faktisk er de aldrig overraskede, når vi ringer," siger Lone-Lykke Mølhave.

Hun fortæller, at mange virksomheder er positivt stemt, når de bliver spurgt, om de kan tage en person i virksomhedspraktik.

"Generelt tager virksomhederne godt fra. De løfter og går i dialog med os. Vi afprøver alle muligheder. Så hvis virksomhederne overhovedet kan, hjælper de gerne. I Frederikssund Kommune har vi en stor skare af ambassadører. Det er typisk virksomhedslederne, som stiller sig til rådighed som samarbejdspartnere i Jobcentret."

Ifølge Lone-Lykke Mølhave tror enkelte virksomheder, at det er en stor opgave at tage en virksomhedspraktikant i arbejde. Og at Jobcentret er noget bøvlet og besværligt noget.

Alle kan tage nogen ind "Selvfølgelig kræver det noget, men virksomhedslederne skal ikke være socialrådgivere, og vi kommer da også til at lave fejlmatch, og så får vi det relativt hurtigt afsluttet. For det er ingen tjent med. Men i langt de fleste tilfælde fungerer det fint. Alle kan tage nogen ind. Det afhænger af borgeren, for nogle er det nok at møde ind, drikke en kop kaffe og gå hjem igen," fortæller Lone-Lykke Mølhave som mener, at det i sådanne tilfælde udelukkende handler om, at få vedkommende til at stå op om morgenen, og at møde ind på arbejdspladsen.

Men hvad kan virksomhederne, som skolen, Jobcentret eller forældrene ikke kan?

"Virksomheden kan give dem livet og hverdagen. Hvis du har noget at stå op til, så har vi det alle sammen bedre. Hvis man har nogle opgaver, så glæder man sig til at få fri. Helt grundlæggende har vi mennesker brug for at udfylde en plads. Jeg tror på, at alle kan bidrage, man skal bare have fundet det rigtige."

