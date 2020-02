Jesper Jørgensen fra firmaet Naturli-vis kan ved hjælp af nemme greb hjælpe folk ned i gear ude i naturen. Foto: Birgitte Masson

Send til din ven. X Artiklen: Jesper fik en ide´: - Alle skal 'Naturli-vis' have gode oplevelser i naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jesper fik en ide´: - Alle skal 'Naturli-vis' have gode oplevelser i naturen

Jesper Jørgensen fra Skibby har startet virksomheden Naturli-vis. Her får mennesker gode oplevelser i naturen - blot ved at være til stede

Lokalavisen Frederikssund - 25. februar 2020 kl. 13:40 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange ved, at frisk luft og natur er godt for vores helbred, og at folk, som er eksponeret for naturlige omgivelser, har større livstilfredshed end dem, der bor langt fra naturen.

Jesper Jørgensen fra Skibby ved det også. Han er oprindeligt uddannet skovarbejder, men har i mange år arbejdet på Skibbyhøj, en institution for psykisk sårbare voksne.

Gennem sit arbejde blev han i 2017, introduceret til naturterapiuddannelsen via et projekt sponsoreret af Friluftsrådet.

Her lærte han de greb, der forstærker oplevelserne i naturen, men ikke mindst opdagede han, hvad naturen kan gøre ved det moderne menneske. Med andre ord stod det pludselig klart for ham, at naturterapi var noget, som rettede sig mod alle mennesker, ikke bare psykisk sårbare.

"Der har altid været en entreprenør i mig, og jeg har længe haft lyst til at starte noget selv, selvom jeg ikke rigtig har vidst, hvordan jeg skulle komme i gang. Men pludselig stod det klart for mig, at jeg skulle mere med det. Jeg måtte kunne bruge det til andre end dem på mit arbejde. Jeg måtte kunne ramme flere med det, tænkte jeg."

Jesper Jørgensen lader blikket hvile på flammerne over bålet. Hans drøm om at blive selvstændig har fået ben at gå på, for i dag er firmaet Naturli-vis en realitet.

Og for at vise bare en lille flig af, hvad det hele går ud på, har han inviteret Lokalavisen ud til shelterpladsen ved Skuldelev Havn. 'Husk varmt tøj', skrev han i den sidste mail inden mødet.

Er ikke psykolog

Den konstante strøm af lyde på kontoret er med et trylleslag lagt bag os. Telefonen, som er sat på flytilstand, kan ikke længere distrahere, faktisk er det for en stund, som om intet kan nå os herude i naturen, hvor ildens knitren og fuglenes fløjten er det eneste, man registrerer. Jesper bryder tavsheden og forklarer, hvorfor det er, han brænder så meget for at føre mennesker tilbage til naturen.

"Naturen giver så mange potentialer for udvikling. Herude er vi tilbage til dét, vi kom fra. Det er det, som det kan," siger han eftertrykkeligt.

"Jeg er på ingen måde psykolog, men ved hjælp af nogle simple greb, kan man rykke noget," forklarer Jesper Jørgensen og fortsætter:

"Jeg guider folk til at være i naturen, blandt andet med træklatring, kano - og kajakroning, vandring, naturterapi også kaldet skovbadning. Det er på alle måder sundhedsfremmende at være i naturen," siger Jesper Jørgensen og fortsætter;

"Når jeg for eksempel arrangerer skovvandringer, så går vi fem kilometer i langsomt tempo, hvor der indgår sanseøvelser, åndedrætsøvelser og naturfortællinger, men også stillegang. Jeg guider folk i at være i naturen. Generelt opleves mange ting stærkere i naturen. Og så smager kaffen bare bedre ude i det fri," tilføjer han og smiler, mens han illustrativt tager termokoppen med kaffe op til munden.

Naturli-vis har netop afsluttet et forløb med en børnehave i Holbæk, som led i den nye læreplan, hvor natur indgår som et af de faglige mål.

Sidste weekend lavede Jesper Jørgensen kick off med Skibby Fodboldklub. Og lige nu er en to dages vandring ad Skjoldungestien med overnatning i shelter på tegnebrættet.

På sigt drømmer han om, at Naturli-vis kan vokse sig endnu større, gerne i samarbejde med kommunerne.

Jesper Jørgensen er afklaret med, at Naturli-vis ikke må fylde hele hans hverdag.

"Jeg har jo også mit faste job på Skibbyhøj. Men jeg har da gjort mig overvejelser om, hvorvidt det vil kunne blive for meget af det gode, når jeg nu har et job i forvejen. Men jeg er kommet frem til, at det aldrig bliver for meget. Ikke i disse omgivelser, som er enormt energigivende for mig."

Nemme greb Vi er ved at afrunde interviewet. Jesper spørger, om han må lave en simpel øvelse for at vise, hvordan han arbejder. Det må han godt.

"Nu sidder vi bare her med vores kaffekop og kigger ind i bålet," begynder han. Efter, hvad der føles som et langt minuts stilhed, siger han med rolig stemme:

"Bålet knitrer. Vi sidder bare og lytter til bålet. Vi kan også høre fuglene. Hvis du retter din opmærksomhed på fuglene, vil du kunne høre, om de advarer hinanden eller bare synger lige så fint, fordi de afmærker deres territorium. Hvis man kigger længe nok ind i bålet, vil man kunne se mange forskellige nuancer i det. Det er ikke bare ild. Lige her har vores urfolk siddet og kigget ind i bålet. De har lavet mad på bålet. Bålet holdt ulve væk, losser og sabeltigre væk, så de var fredet rundt om bålet.

Lige her på det her sted, har man faktisk fundet rester fra en boplads. Her levede stenalderfolkene. De her mennesker havde så stærk kontakt med naturen, at de ved at se på krusningerne på havoverfladen, kunne fornemme strømningerne. Derude satte de deres ruser, og fangede fiskene. Når birken sprang ud eller lærken kom, så var foråret på vej." Jesper Jørgensen holder inde med fortællingerne. Han løfter blikket og ændrer tonelejet: "Bålet samler os. Naturfortællingerne understreger, den forbindelse vi engang havde til naturen."

Opløftet og fyldt med ny energi siger vi farvel og kører tilbage til kontoret. Naturen kan noget, 'Naturli-vis' kan den det.