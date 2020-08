Jazzkoncert i Parkteatret

Publikum kan glæde sig til en rolig og opfindsom lyd, der bevæger sig i grænselandet mellem jazz og groovy popmusik. Bredahl, Bonnevie og Price Trio er et nyere band på den danske jazzscene. De tre musikere lærte hinanden at kende på konservatoriet i Odense, hvor utallige timers øvning har gjort bandet rutineret og helstøbt. Bandet er bygget op som en klassisk guitartrio med trommer, kontrabas og guitar, men de unge musikeres talent og originalitet tager trioformatet til nye og spændende steder, skriver Parkteater i en pressemeddelelse.

Lokal musiker

Den ene tredjedel af trioen er Peter Price, der er født og opvokset i Jægerspris. Frederikssund har betydet meget for hans karriere, da det var her, han slog sine første musikalske folder. Han har nemlig gået på Frederikssund Musikskole, hvor han lærte at spille bas og blev inspireret til at gå videre med det.