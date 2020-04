Jazzfestival klar igen i 2021

Men allerede nu oplyser Jørgen Christensen fra festivalens styregruppe, at man har været i kontakt med flere af de bookede musikere, der har sagt ja til at indtage de små og store scener i 2021 i stedet for i år, ligesom en række sponsorer har givet tilsagn om også at støtte næste år.