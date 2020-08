Artiklen: Jazz i Slangerup: Fest i stedet for festival

'Det kan godt være, at Snake City Jazzfestival er aflyst i år, men der kommer alligevel jazz til byen,' sådan lød det fra de ukuelige arrangører af den årligt tilbagevendende jazzfestival i Slangerup.

Men også andre steder i byen lød der svingende toner som signalerede, at man i Slangerup formår at stå sammen om at skabe en fest.