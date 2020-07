Se billedserie På de gode dage ryger 400-500 is over disken i det gamle ishus. Foto: hgg

Jægerspris rimer på IS

De berømte ishuse i Jægerspris trækker kunder i lange køer ned ad Hovedgaden. Poulsen Is og Jægerspris Is har hver sin kundekreds, men der er plads til dem begge

Den sprøde hjemmebagte vaffel. Iskuglerne med smag af jordbær, chokolade og pistacie. Flødebolle eller guf på toppen.

What's not to like?

Kunderne til ishusene i Jægerspris kører gerne langt og står gerne længe i kø for at kunne sætte tænderne i en stor veltillavet is. På en sommerdag i Jægerspris kan den billige is fra frysedisken i supermarkedet bare ikke være med.

Jægerspris Is og Poulsens Ishus er to gamle ishuse, som i henholdsvis godt 100 år og knap 100 år har ligget på Hovedgaden med 50 meter imellem sig, og begge lever i dag i bedste velgående. Sikkert fordi de har hver sin is-profil.

Fløden giver smag Jægerspris Is er siden 2009 blevet drevet af Rikke Skov og Vagn Jacobsen, der begge er vokset op i Jægerspris og altid har spist deres is fra Jægerspris Is. Butikken ligger på Hovedgaden 26 og har eksisteret siden 1924.

"I begyndelsen solgte vi Premier Is, men jeg havde smagt Hansen Is, og det smagte så forrygende, at vi ville prøve det. Det var med en vis bæven, vi introducerede Hansen Is. Vi vidste ikke, hvordan jægerspriserne ville tage imod det. Det kunne være, nogen ville sige, at det var et lidt snobbet, dyrt mærke, og det er sin sag i Jægerspris. Men folk tog godt imod det," siger Rikke Skov.

Hun og Vagn Jacobsen skiftede også til Hansen Is for at kunne tilbyde noget andet end konkurrenterne, og hun kan konstatere, at der er et marked for den økologiske Hansen Is, som tilmed er produceret lokalt af mælk fra kollektivet Svanholm.

"Jo mere bevidste folk bliver om økologi, jo mere har vi en fornemmelse af, at de kommer her og skal prøve vores is. Der er mere fløde i Hansen Is, og det gør, at smagen fylder på en anden måde. Softicen smager også anderledes, fordi det er fløde. Og så kører Hansen Is også med vegansk is baseret på soyamælk, og det er mange kunder begejstret for," siger Rikke Skov.

Isbåde til nostalgikerne Jægerspris Is ligger som nummer to ishus, når man kommer kørende ind i Jægerspris fra Frederikssund. Det er Rikke Skovs fornemmelse, at der ryger nogle kunder på den konto. Til gengæld er der gamle, sejlivede traditioner, som får folk til at søge netop til det ishus, de også besøgte, da de var børn.

"Det gælder både vores ishus og det andet ishus. Der er plads nok til os begge. Vi har et rigtig godt kollegaskab," siger hun.

Hvis Rikke Skov skal pege på det, hun sælger mest af, er det is i hjemmebagte vafler med hjemmelavet jordbærguf. Hun og Vagn er også begyndt at lave gammeldags isbåde.

"Hansen Is lavede dem i starten, men tog dem fra. Så bestemte vi os for at lave dem selv, og det er folk begejstrede for. Der er er flere arbejdsgange i at lave dem, bl.a. bliver de dyppet i chokolade. I går havde vi en kunde, der kom forbi og købte 20 isbåde," fortæller hun.

Ring der sluttes Selv om vanilje, jordbær og chokolade hører til blandt favoritterne hos de fleste kunder, har Jægerspris Is i alt 24 smage. Guf findes der ni forskellige slags af. Flødebollerne er hjemmelavede, og Vagn bager vaflerne.

Der er lokale kunder, som kommer hver dag efter en is med to kugler. Og så er der dem, der kommer langvejsfra.

"Vi har kunder fra Roskilde og længere væk, som laver en tur ud af det. Vi har også kunder, der kom i Jægerspris Is som børn, da de var på feriekoloni i Kulhuse. Andre har været soldater i Jægerprislejren. Både Vagn og jeg er født i Jægerspris, og vi har selv handlet i ishuset, da vi var børn. Min far var mejerist hos Hansen Is, dengang det var et mejeri, så på den måde, er der en ring, der sluttes," siger Rikke Skov.

