Tre kvinder fra Jægerspris som vil starte i Jægerspris Tennisklub, fordi der kommer padeltennis. Fra venstre Britt Jakobsen, Hanne Ladegaard og Eva Henriksen. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Jægerspris er med på den nye bølge: Padel-tennis på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jægerspris er med på den nye bølge: Padel-tennis på vej

Jægerspris Tennisklub er i gang med at anlægge to padel-tennisbaner ved tennisanlægget, så den hurtigt voksende sportsgren også kan dyrkes i Jægerspris

Lokalavisen Frederikssund - 02. maj 2020 kl. 08:49 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart ser ketsjersporten, padel-tennis, dagens lys i Jægerspris.

Men dem med lyst til at spille padel-tennis må vente lidt endnu med at svinge ketsjeren. For selvom fundamentet til de to baner, der skal ligge i Jægerspris Tennisklub, er blevet støbt, og der er trukket strøm ud til lysmasterne, så har selve baneelementerne været strandet i Portugal, fordi sættevognen, de stod på, ikke måtte køre over grænsen til Spanien og videre op til Danmark.

"Desværre er det blevet en lidt anderledes start på padel-tennis, end vi havde regnet med, på grund af Corona," siger formand og juniortræner i Jægerspris Tennisklub Lars Brinch.

"Men vi glæder os over, at der allerede nu, inden de to baner er klar, er stor lokal interesse for at spille padel-tennis i Jægerspris Tennisklub. Det vil helt sikkert komme til at tiltrække mange nye medlemmer til klubben. Og vi kan se, at nogle af de grupper, som vi ellers har haft lidt svært ved at få fat i og som har manglet i klubben, nemlig kvinder og familier, har vist stor interesse. Heldigvis har vi netop fået at vide, at baneelementerne nu er på vej til Danmark."

Sporten buldrer derud af Padel-tennis er den hurtigst voksende sport i Europa, og er nu blevet den næststørste sport i Spanien efter fodbold med over syv millioner spillere. Sverige følger trop, for ligeledes her er padel-tennis ifølge Lars Brinch blevet et kæmpe hit.

Men i Danmark buldrer sporten også derud af, for der åbner hele tiden nye baner. Og allerede for fire år siden så Lars Brinch en mulighed for at få padel-tennis til klubben.

"Frederikssund kommune indkaldte foreningerne i Jægerspris til et infomøde på det gamle rådhus. På mødet fremlagde kommunen deres tanker omkring centerdannelse af idrætten i de store byer i kommunen, og man lagde op til, at foreninger og idrætsfolk skulle involvere sig i processen og komme med ideer," fortæller Lars Brinch og fortsætter:

"Dengang fandt jeg sammen med Anders Dolling fra floorball, og vi begyndte at kigge på, hvordan sådan en centerdannelse kunne se ud i Jægerspris. Vi arbejdede på projektet gennem længere tid, og vi samlede foreningerne i byen, for at kunne forelægge noget, alle kunne stå inde for. Senere kom Lennie (Hansen, red.) fra fodbold, Lene ( Lyberg, red.) fra gymnastik og Tom Lysgaard med i gruppen, og vi præsenterede et samlet forslag for Fritidsudvalget."

Det stopper ikke ved padel En af de ting Lars Brinch stod fast på fra starten var, at der skulle tænkes nye sportsgrene ind i en centerdannelse, såsom padel-tennis, parkour og streetsport. Deres forslag skulle ses som en samlet plan for en centerdannelse, der kunne realiseres i etaper. Ifølge Lars Just betyder det, at planerne ikke stopper ved padeltennis.

"Vi skal nu fortsat holde fast i planen for centerdannelsen, og arbejde videre med at få realiseret de næste etaper. Det er noget, jeg har kæmpet hårdt for, så jeg er rigtig glad for, at det kommer i gang nu. Men foreløbig drømmer jeg om, at vi kan åbne for padel-tennis den 1. juni," siger Lars Brinch.

Fakta om padel-tennis:

Padel er en blanding af tennis og squash, og spilles to mod to på en lille tennisbane i et bur.

Padel er noget lettere at gå til end tennis, og man får hurtigt et spil i gang med sjove dueller.

Det er en sport, der appellerer til alle både unge, seniorer, veteraner og familier.

I Jægerspris regner man med, at padel-tennis ikke alene bliver et aktiv for tennisklubben, men også for byen.