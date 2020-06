Se billedserie Iraj og Judith Glenthøj var 17 og 23 år, da de blev kærester.

Iraj Fadaee Glenthøj og hans Judith fik 35 år sammen

Følelsen af tomhed blander sig med taknemmelig over 35 år fuld af eventyrlige oplevelser. Judith Maria Glenthøj mistede pludseligt sin mand, der faldt om under en indkøbstur

Søndag den 19. april fik 58-årige Iraj Fadaee Glenthøj en blodprop i hjertet. Han havde netop købt ind i Føtex i Frederikssund og kom gående med indkøbsvognen, da han trådte et par skridt tilbage og frem og segnede om på jorden. Klokken var 11.56, da der blev ringet efter en ambulance, som var fremme fem minutter senere. I mellemtiden var tre personer ilet hen til Iraj Fadaee Glenthøj, som bad om hjælp til at få varerne over i sin bil og sagde, at han bare skulle hjem til sin hustru på Skovmærkevej.

Imidlertid fik Iraj ondt i hjertet. To personer blev hos ham og holdt ham i hånden og talte beroligende til ham, mens den tredje, en kvinde der bor i Glenthøj-parrets nabolag, kørte hjem for at hente Judith. Hun nåede ikke frem, før ambulancen var kørt med kurs mod Rigshospitalet.

Genoplivningsforsøgene lykkedes ikke, og Iraj døde i ambulancen.

Prøver at få fodfæste Historien om Judith og Iraj Glenthøj begynder i 1984 på Lolland. Her er hun vokset op, og hertil kom han 23 år gammel som flygtning fra Iran.

"Min mor var leder af flygtningecentret, og jeg kom der nogle gange og arrangerede blandt andet en volleyballturnering mellem flygtningene og de lokale. Mit første indtryk af Iraj var, at han var en meget poetisk, romantisk og omsorgsfuld mand. Jeg var kun 17 år gammel, og jeg tænkte, at det ikke skulle gå for hurtigt. Men jeg faldt for ham," siger hun.

De to kom til at køre parløb i 35 år. De fulgtes ad under uddannelsen til sygeplejerske, de rejste verden rundt med rygsæk i et år, og de boede i Norge i tre år og fik børnene Benjamin, Sarah og William.

"Han var en mand, der troede på sig selv og på at ting kunne lade sig gøre. Han sagde altid sin mening, arbejdede hårdt og blev lynhurtigt integreret. Hos mine forældre blev han hurtigt som en søn og en bror til mine brødre, og under sin uddannelse fik han altid gode karakterer, han lærte dansk og begyndte at tolke på flygtningecentret. Han flyttede i egen lejlighed, tog på idrætshøjskole og lærte folkedans, stod på ski og blev livredder. Han kom ellers fra storbyen Shiratz i Iran, hvor det at svømme ikke er almindeligt," fortæller Judith.

Mandens død er stadig ikke rigtig gået op for hende. Bl.a. har hun ikke kunnet skrive om det på Facebook.

"For hvordan skal jeg kunne skrive fyldestgørende om ham, og hvordan skal jeg kunne fortælle, hvor ked af det, jeg er? Hans død har slået benene væk under mig. Men jeg prøver at finde fodfæste, se det gode og finde mening med tingene. Derfor holdt jeg også min tale til hans begravelse i du-form og takkede ham for alt det gode, vi har haft sammen, og for børnene, som er vores store rigdom," siger hun.

Energisk og foretagsom Parret flyttede til Frederikssund i 2004. Der var bl.a. flere sygehuse i området, hvor de begge kunne finde job. Men det var fjorden, der gjorde udslaget.

"Naturen var dejlig, og da vi kom kørende ned til vandet, blev det afgjort, at vi skulle bo i Frederikssund," siger hun.

Iraj var en ledertype i sit arbejdsliv. Han tog en diplomuddannelse i ledelse i Norge og en master i ledelse ved CBS i København. Senest arbejdede han som leder på Pleje- og Seniorcentret Lions Park i Søllerød, hvor han var ansat ved sin død.

På arbejdet var han ikke en leder, der forskansede sig på kontoret. Han var ude blandt de ansatte, patienterne og beboerne. På plejehjemmet var han også den, der tog en svingom med en kvinde på 102 år.

Også i forhold til børnenes liv i Frederikssund, tog han ansvaret på sig.

"Han var en engageret leder hos pigespejderne, hvor vores datter gik. Han gik også rigtig meget op i fodbold og blev fodboldtræner for vores yngste søn. I skolen gik han ind i forskellige udvalg, for han havde så megen energi," fortæller hans kone og fortsætter:

"Han tog sig af alt herhjemme. Han sørgede for juletræ og påskepynt, købte hveder til Store Bededag og dyrkede kartofler, tomater og krydderurter i haven. Maden stod han for, og vi fik alt fra flæskesteg til eksotisk mad. Kunsten og glæden ved madlavning har han videregivet til vores datter, Sarah."

Tog hendes efternavn I dag er Judith nødt til selv at tage over.

"Der er meget, jeg ikke har kunnet overskue, men der er så mange, der rækker hånden ud til mig i denne tid, og det er jeg taknemmelig for."

Hun bærer et dagmarkors om halsen og fortæller, at religion aldrig var til diskussion i ægteskabet.

"Det var bare; du er muslim og jeg er kristen. Vi er vokset op i hver vores kultur, men ingen af os var fanatiske i vores tro. Jeg ønskede ikke, at vores sønner blev omskåret. Han bad om, at børnene selv skulle tage stilling til dåb og konfirmation, når de blev gamle nok. Jeg har altid sunget i kirkekor, og han har støttet mig hele vejen igennem."

Han giftede sig også til hendes navn.

"Det virkede naturligt at hedde noget dansk. Det var vi meget enige om. Jeg kunne kun forestille mig, at det måtte være en fordel for ham at hedde Glenthøj," siger hun.

Et rigt liv Aftenen før Iraj faldt om og døde, havde familie siddet sammen i stuen og sunget og hygget med quiz, hvor der bl.a. blev gættet om hovedstæder. Om morgenen satte han sin yngste søn af på Kalvøen.

"Han kørte vores 12-årige søn ned på Kalvøen, hvor han skulle spille fodbold. I dag er min søn lykkelig for, at det sidste han sagde til sin far var: 'Jeg elsker dig far!' og Iraj svarede 'Jeg elsker også dig!'

Judith synger hver uge i Græse Kirkelade med sit gospelkor. Det er en bygning, hun holder af, og samtidig kunne den rumme op til 40 personer med afstand til hinanden, som kravet har været under coronakrisen. Det var her æresceremonien, som begyndte med at den ældste søn Benjamin spillede på klaver, blev holdt. Familien fra Iran var med på en videohilsen på storskærm. Judiths fætter, som viede parret i 1997, lyste velsignelsen over Iraj, og Judith valgte selv at holde talen for sin mand.

"Jeg var den eneste, der kunne sige det, der skulle siges. Jeg var i dyb sorg, men jeg valgte en hyldest- og taknemmelighedstale om alt det gode, vi har haft sammen. Jeg har grædt og grædt og grædt. Og jeg har været på besøg ved hans grav på Oppe Sundby kirkegård hver dag siden begravelsen. Men først og sidst har livet med Iraj været et rigt liv, som jeg føler mig taknemmelig over."