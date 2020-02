Se billedserie Transportminister Benny Engelbrecht (S) har ikke kendskab til, at der skulle være lavet prognoser, der tager højde for, at en ændret definition af, hvordan man opgør antallet af lastbiler, har ændret forudsætningerne for brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: Intet klart svar på udfordret bro-økonomi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Intet klart svar på udfordret bro-økonomi

Lokalavisen Frederikssund - 11. februar 2020 kl. 12:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Thisen vil have gratis bro. Ministersvar understreger usikkerheden om økonomien, mener hun

Af Henrik Gregersen

frederikssund Selv om forudsætningerne for at finansiere Kronprinsesse Marys Bro blev ændret radikalt, da man i stedet for bil-længde begyndte at opgøre lastbiltrafik som tung trafik, er der ikke på noget tidspunkt fra centralt hold lavet prognoser, der viser, hvad den ændrede opgørelse ville betyde for finansieringen af broen.

Det fremgår af et svar fra transportminister Benny Engelbrecht (S) til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Et svar, der samtidig står i kontrast til et tidligere svar fra Fjordforbindelsens formand Leif Tullberg.

"Nej, der er ikke udarbejdet nye prognoser. Jeg har herudover ikke kendskab til, at der skulle være en anden måde at opgøre lastbiltrafikken over Roskilde Fjord på," hedder det således i et svar på flere spørgsmål om broens økonomi.

Som Lokalavisen tidligere har berettet opererede man tidligere i trafikmålinger og -prognoser med en forudsætning om, at en lastbil var et køretøj over 5,8 meter.

Men det er efterfølgende blevet ændret til en vægtbaseret definition, hvor en lastbil nu er et køretøj på over 3,5 tons.

Dét har sendt antallet af lastbiler, der kryder Roskilde Fjod i bund.

I de trafikprognoser, der lå til grund for de økonomiske beregninger, var der ventet omkring 1.400 daglige lastbil-passager.

Prognoser holdt stik

Og i lang tid så det ud til, at prognoserne ville holde stik.

Lige indtil opgørelses-definitionen blev ændret og sendte antallet af lastbiler, der krydser Roskilde Fjord, ud i et kraftigt dyk.

I januar i år blev der således i gennemsnit kun registreret 449 lastbilpassager over Rokilde Fjord pr døgn - hvoraf 169 i gennemsnit ulovligt krydsede Kronprins Frederiks Bro.

Og den økonomiske forskel er til at tage at føle på.

Da Lokalavisen tilbage i december skrev om styrtdykket i antallet af lastbiler, oplyste bestyrelsesformand Leif Tullberg, at de ændrede forudsætninger var kendt og indarbejdet i de økonomiske beregninger, der lå til grund for en 40-årig tilbagebetalingstid på broen.

Og her var der ifølge Tulberg forudsat en lastbilmængde på seks procent lastbiler pr. døgn ud af cirka 8.000 daglige passager. Altså cirka 480 lastbiler pr. døgn.

Af ministerens svar fremgår der imidlertid noget andet:

"Jeg har forelagt spørgsmålet for Fjordforbindelsen Frederikssund, der oplyser, at der ikke er lavet en særskilt beregning baseret på 480 lastbiler pr. døgn i forhold til at sikre en tilbagebetaling på 40 år," hedder det således i et svar på spørgsmålet om, hvor mange personbiler, der dagligt skal krydse broen for at kunne nedbetale broen over 40 år.

Svaret fortsætter imidlertid:

"På baggrund af en simpel forholdsmæssig betragtning kan det konstateres, at hvis den nuværende pris på henholdsvis 41 kr. for køretøjer over 3,5 tons og 14 kr. for personbiler fastholdes, vil en reduktion af antal lastbiler fra 800 pr. døgn til 480 pr. døgn skulle opvejes af yderligere ca. 940 personbiler pr. hverdagsdøgn."

Endvidere fremgår det af svarene, at der nu - baseret på, at anlægsarbejdet er gennemført billigere end oprindeligt budgetteret med i anlægsloven, og at finansieringen er sket gunstigere end forudsat - regnes med en såkaldt indsvingsperiode på fem år og et efterfølgende trafiktal på cirka 8.4000 daglige passager samt en årlig trafikvækst på 0,9 procent, der skal muliggøre en tilbagebetaling på 40 år.

Fortsat usikkerhed

"Svarene er for mig forbundet med en stor grad af usikkerhed. Det havde været fornuftigt, hvis man havde lavet nogle beregninger på baggrund af den faktiske trafik på broen og taget stilling til, hvordan man håndterer den. Allerede inden broen åbnede, var der jo blevet advaret mod betalingsløsningen fra nogle af de store aktører som DI Transport. Jeg synes, svarene understreger den usikkerhed, betalingsmodellerne hviler på, og det understreger modviljen mod at bruge broen under de forudsætninger. Så man bør efter min opfattelse klart sige, at betalingsløsningen var en fejl, og fjerne brugerbetalingen. Det er en af mine absolutte topprioriteter, når ministeren forhåbentlig snart indkalder til forhandlinger." siger hun til Lokalavisen.