Sommerhuslivet tiltrækker mange netop nu - både par, hvor børnene er fløjet fra reden, og børnefamilier.

Ingen krise: Rekordsalg af sommerhuse

Der er solgt rigtig mange sommerhuse i de første fire måneder af 2020. Udbud af sommerhuse er samtidig meget lavet

Lokalavisen Frederikssund - 17. maj 2020 kl. 13:53 Af Kasper Jørgensen Videncentret Bolius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er rift om de få sommerhuse, der er på markedet netop nu. Salgskurven for sommerhuse har siden årsskiftet til 2020 hver uge slået salgstallene fra de seneste fem år - kun afbrudt, da den første usikkerhed med coronavirus meldte sig i marts. Ifølge Realkredit Danmark ligger sommerhussalget 40 procent højere end i samme periode sidste år. Det skal alt sammen lægges sammen med det laveste udbud i ti år, hvilket gør, at der er ekstra kamp om at finde den rigtige fritidsbolig til at feriere i.

"Krisen har fået sælgerne til at holde igen med at sætte deres sommerhuse til salg, så der nu er godt 8.000 sommerhuse til salg mod mere end 11.000 i starten af april sidste år," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

Krisen kan være en forklaring på det lave udbud, men generelt handler det om usikkerhed, lyder analysen fra Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk ekspert i Videncentret Bolius, mens det kan ramme køberne på pengepungen.

"Forklaringen kan være, at nogle sælgere har trukket følehornene til sig på grund af usikkerhed om, hvorvidt de kan få solgt til den ønskede pris, ligesom flere nok har genovervejet deres salg grundet den manglende mulighed for udenlandsture i øjeblikket," siger han og fortsætter:

"For køberne betyder det, at de ikke har så meget at vælge imellem på markedet. Det kan i sidste ende få indvirkning på prisen, som kan blive højere, men det er stadig for tidligt at sige."

Travlhed hos mæglerne

Ejendomsmæglerne mærker naturligvis også den øgede efterspørgsel, ligesom der bliver længere mellem salgsannoncerne med sommerhuse i butiksruden. Ifølge Michael Dalsager, kommunikationskonsulent hos home, er mængden af potentielle sommerhuskøbere vokset over tid, og det giver sig også udslag i de første fire måneder af året, hvor sommerhussalget har ligget højt. Derfor er der ikke noget, der tyder på, at eksempelvis frygten for isolation på grund af coronavirus har rykket nye købere ind på markedet.

"De fleste købere har klart haft tanken om et fristed i form af et sommerhus, og der er ikke bare tale om et impulskøb. Men corona gør, at mange nu gør planerne til virkelighed, fordi der er opstået en usikkerhed om vores sommerferie og fremtidige rejseaktiviteter, ligesom epidemien også motiverer nye købere," siger Michael Dalsager og fortsætter:

"Vi havde for eksempel en køber på Vestkysten, der fortalte, at han ikke regnede med at skulle på den sædvanlige ferie til Italien de næste fem år, hvorfor sommerhuskøbet gav endnu mere mening."

Michael Dalsager forklarer, at de fleste sommerhuskøbere er over 50 år, men at der også er en stigning i antallet af børnefamilier, der er på jagt efter et fristed.

"Vi oplevede inden corona, at der var en stigning i sommerhuskøb også med økonomi for øje. Her kunne man placere sine frie midler og tjene lidt på udlejningsdelen. I dag handler det for de fleste om, at de vil bruge huset selv og kun måske vil supplere med noget udlejning," siger Michael Dalsager.

Godt at købe nu

Der er flere ting, der gør, at et sommerhuskøb netop nu giver god mening. De senere år har der været store stigninger på boligmarkedet, som gør, at mange har friværdi i helårsboligen. Tilmed er sommerhuspriserne i mange områder stadig på et niveau, der sammenholdt med favorable finansieringsvilkår gør, at det ikke koster mange penge at købe et sommerhus, forklarer Videncentret Bolius' fagekspert.

"Med den lave rente er det blevet billigt at finansiere et sommerhuskøb. Kan du selv lægge 25 procent af købssummen, kan resten finansieres som et realkreditlån, og det koster ikke ret meget," siger Jørgen Munksgaard Rasmussen,

Han supplerer med, at der ved et realkreditlån med en 100 procents belåning til et sommerhus til en pris på 1,5 millioner kr. vil være tale om en månedlig udgift på 5.000 kr.

Fakta

Tjekliste til sommerhuskøb

Overvej dine prioriteter nøje: Skal du satse på et mindre sommerhus i første række ved vandet og måske i et mondæne område. Eller et større hus med plads til familie og venner med mere beskeden beliggenhed.

Luksus eller afslapning: Gør dig klart, om du skal have samme bekvemligheder, som i dit helårshjem som opvaske- og vaskemaskine, internet og store, åbne rum, eller om du kan nøjes med et mindre hus med færre luksusgoder.

Kørselsafstand: Hvor langt vil du køre? Der er størst efterspørgsel 1-2 timer fra de største byer i Danmark, hvilket kan ses på prisen

Tjek området: Undersøg ting som indkøbsmuligheder, bademuligheder, adgang til natur, tæt på støj (veje, industri, jernbane mv.), om det er let at komme dertil, og, hvis det er tæt på kysten, om der er lavet kystsikring.

Vedligehold eller ej: Vil du have et vedligeholdelsesfrit sommerhus, bør du kigge efter nyere sommerhuse eller huse, der er godt vedligeholdt fra start.