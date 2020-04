Ingen festival i Frederkssund i år

Der bliver ikke tale om en lokal hyldest til det lokale band Jung, der for alvor er slået igennem i det seneste år.

Og Carpark North får ikke chancen for at spille stadion-rock på friluftsscenen.

Sådan er budskabet fra Festivalens ledelse i kølvandet på, at statsminister Mette Frederiksen mandag aften afblæste festivaler, markeder og andre større begivenheder frem til udgangen af august.

Og i Frederikssund bliver der ikke tale om at blot at trykke på pauseknappen og håbe på, at man kan udskyde festivalen: