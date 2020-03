Send til din ven. X Artiklen: Informationsmøde om boliger ved Færgevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Informationsmøde om boliger ved Færgevej

Lokalavisen Frederikssund - 08. marts 2020 kl. 08:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

frederikssund Frederikssund Kommune inviterer til informationsmøde om lokalplanforslag nr. 133 og kommuneplantillæg nr. 012 for et boligområde ved Færgevej, der er i offentlig høring.

Torsdag den 26. marts kan interesserede borgere komme til informationsmøde om et boligområde ved Færgevej.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etableringen af tæt-lav boligbebyggelse i to etager med tilhørende fælleshus. Der forventes etableret 29 boliger inden for området. Lokalplanområdet er omfattet af en eksisterende byplanvedtægt, som udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse.

Informationsmøde om planforslag

I forbindelse med den offentlige høring, har Frederikssund Kommune valgt at supplere høringen med et informationsmøde, for at uddybe planforslagenes indhold og formål.

Informationsmødet afholdes torsdag den 26. marts 2020 fra klokken 17.00 til 18.30 i et opvarmet telt opstillet i haven på Færgevej 53, 3600 Frederikssund.

På mødet vil der være mulighed for at høre mere om planforslagenes indhold og formål, samt afklare spørgsmål omkring selve projektet. Frederikssund Kommune og projektudvikler vil være til stede på mødet for at fortælle om projektet.