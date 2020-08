Se billedserie Børnene fra institutionen Ørnesten havde lavet tegninger til det nye nabobørnehus. Foto: BM

Indvielse af børnehus med is og eventyr

Frederikssunds nye daginstitution Børnehuset Gyldensten er nu officielt indviet

Lokalavisen Frederikssund - 24. august 2020

"Der var engang en borgmester, som rev sig i skægget. For byen var så populær, at byens institutioner ikke havde plads til de mange nye børn". Sådan indledte pædagogisk leder Tania Stensgaard sin tale, da der mandag eftermiddag var officiel åbning af det nye børnehus i Frederikssund syd, Børnehuset Gyldensten.

Og det kan godt være, at de deltagende børn fra den nærliggende børnehave, Ørnesten, ikke var de mest opmærksomme tilhørere under de efterfølgende taler fra henholdsvis borgmester John Schmidt Andersen (S) og formand for Uddannelsesudvalget Maria Katarina Nielsen (B), men da de hørte noget, som mindede om et eventyr, blev deres opmærksomhed alligevel skærpet.

Det blev den også, da der efterfølgende blev uddelt Filur is til dem.

'Vi er spændte' Børnehuset Gyldensten får tilholdssted, i de bygninger som skolen Kærholm afd. Kølholm er flyttet fra tidligere i år.

I første omgang bliver det dog pavilloner, der lægger lokaler til børnehuset. For bygningerne skal renoveres og tilpasses det nye formål, hvilket forventes at tage et år.

Det er i takt med boligudviklingen i især Frederikssund syd at antallet af småbørn forventes at stige markant. Med andre ord bliver der behov for pasningstilbud til de mindste i denne del af byen. En af dem er Bennedikte på 11 måneder.

Sammen med sin far Klaus Vilsøe, deltog hun i åbningen af Børnehuset Gyldensten. Snart skal hun nemlig tage sine allerførste skridt ind i daginstitutionslivet netop her.

"Vi synes, det er dejligt med et helt nystartet sted. Men selvfølgelig er vi spændte på, hvordan alting kommer til at gå, når hun skal starte hernede på tirsdag," siger Klaus Vilsøe som fortæller, at de ikke fik nogle af deres ønsker til en institutionsplads opfyldt. De bor nemlig i Kornvænget, som ligger i et andet område af byen.

Alligevel var han positiv, ligesom sin lille datter, der nysgerrigt fulgte med alt, hvad der foregik rundt om hende.