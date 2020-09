Lisbeth Ericson slår torsdag dørene op til Indlægsexperten i Jernbanegade. Foto: hg Foto: hgg

Send til din ven. X Artiklen: Indlægsexperten slår dørene op i Jernbanegade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indlægsexperten slår dørene op i Jernbanegade

Lisbeth Ericson har i forvejen klinik og butik i Hornbæk. Men mange kunder kommer fra Frederikssund-området

Lokalavisen Frederikssund - 27. september 2020 kl. 10:30 Kontakt redaktionen

frederikssund "Hver tredie dansker har problemer med fødderne. Så nej, jeg er ikke bange for, at jeg kommer til at dele min kundegruppe i to. For der er et langt større behov, end jeg selv kan dække."

Sådan lyder det fra Lisbeth Ericson, der torsdag slår dørene op til butikken og klinikken Indlægsexperten i Jernbanegade i Frederikssund.

Eller rettere: Det er dér, hun officielt slår dørene op.

For selv om klinikken endnu ikke er åbnet, har hun allerede lavet fire indlæg til lokale kunder, ligesom tidsbestillingen er godt i gang.

I forvejen driver hun en klinik med samme navn i Hornbæk, men her skruer hun sin tilstedeværelse ned til torsdag og fredag.

"Mandag, tirsdag og onsdag skal jeg så være i Frederikssund, er planen. Jeg tilbringer i forvejen halvdelen af min tid i byen, og mange af mine kunder kommer herfra området. Der er ikke så mange, der tilbyder det her. Derfor er det helt oplagt for mig at starte her også," siger Lisbeth Ericson til Lokalavisen.

Hun er uddannet statsautoriseret fodterapeut og lægeeksamineret fysiurgisk massør med speciale i idrætsskader, og i klinikken fremstiller hun individuelt tilpassede ortopædiske indlæg, som arbejder sammen med fodens muskulatur,

Indlæggene produceres på baggrund af individuelle analyser, der skal gøre det muligt at optimere gang og bevægelse for at reducere smerter i både fødder, knæ og ryg, der ofte skyldes fejlstillinger i fødderne, mens andre har problemer med eksempelvis hammertæer, nedsunket forfod, eller høj vrist.