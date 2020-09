Natten til onsdag kom ukendte gerningsmænd ind gennem taget til Fjordbowling i Frederikssund. Det lykkedes dem dog ikke at skære sig gennem pengeskabet med den medbragte vinkelsliber. Foto: Adobe Stock Foto: tarasov_vl - stock.adobe.com

Indbrud i Fjordbowling: Tyve kom ind gennem taget

Tyve måtte tage til takke med lidt byttepenge fra kassen, da det lykkedes dem at komme ind i bowlinghallen

Lokalavisen Frederikssund - 30. september 2020 kl. 17:11 Af Birgitte Masson

"De har brudt ind ved at gå op på taget, og så har de simpelthen skåret sig vej gennem taget ned til området ved baren, hvorefter de har prøvet at komme ind i pengeskabet."

Det fortæller daglig leder af Fjordbowling på Kocksvej 23 A i Frederikssund, Bjarne Machon med skuffelse i stemmen.

Siden overtagelsen af bowlinghallen i maj sidste år har han, sammen med flere andre anpartshavere, knoklet for at sætte stedet i stand.

Så meget desto mere ærgrer han sig over episoden klokken 03 natten til onsdag, hvor ukendte gerningsmænd skar sig vej ind til bowlinghallen gennem taget.

Til alt held lykkedes det dog ikke gerningsmændene, at sjæle andet end 450 kroner, som lå i kasseapparatet.

"Tyvene har ligget med en vinkelsliber, og forsøgt at skære vores pengeskab op. Men de er blevet stresset af alarmen," fortæller Bjarne Machon og fortsætter:

"De har troet, at der var penge i pengeskabet, men vi har aldrig penge liggende i det."

Han tror, at tyvene forud for nattens indbrud har gået og holdt øje med stedet.

"Det er da bare smadder ærgerligt, når vi går og bruger så meget af vores fritid på at sætte bowlinghallen i stand. Vi ønsker, at styrke lokalsamfundet og skabe et sted, hvor folk har lyst til at komme."

Og det tyder det på, folk har. For ifølge Machon er der rift om banerne.

"Vi har 32 firmahold, som benytter stedet, og seniorbowlere kommer i busser fra hele oplandet."

Røgkanoner Det var, da den tidligere ejer af bowlinghallen meddelte, at han ville lukke, at Bjarne Machon og flere andre valgte at stifte et anpartsselskab. Dermed kunne bowlinghallen i Frederikssund forstsat eksistere, akkurat som den har gjort det i flere årtier.

"Vi har sat alt i stand, og lige nu er vi i gang med at renovere banerne. Det var meningen, vi skulle have holdt åbningsreception i foråret, men vi var desværre nødt til at holde lukket på grund af Corona," fortæller Bjarne Machon, og kommer med en opfordring:

"Sidder der nogen derude, som vil give en hånd med på frivillig basis, så tager vi meget gerne imod det. Vi kunne godt bruge lidt hjælp. Og vi har det hyggeligt hernede, ja, som en stor familie," fortæller Machon, som onsdag har haft travlt med alt andet end at sætte stedet i stand. For udover at tale med politiet, har han haft besøg af håndværkere og alarmselskabet.

"Politiet har sikret spor, og nu overvejer vi, om vi skal sætte røgkanoner op, så det ikke sker igen."