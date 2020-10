Indbrud hos bilforhandler

frederikssund Tilsyneladende fik en alarm natten til mandag indbrudstyve til at fortryde deres forehavende, da de forsøgte at bryde ind i Automobilforretning Nordsjælland på Frederiksværkvej.

Klokken 01.20 indløb der ifølge et uddrag af politiets døgnrapport en anmeldelse om, at der var et indbrud i gang.

Patruljer kørte til stedet, hvor gerningsmændene imidlertid var forsvundet. Det kunne konstateres, at et vindue stod åbent, og at de ukendte gerningsmænd havde benyttet en stige til at få adgang til taget.