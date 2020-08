En 21-årig mand fremstilles torsdag i Grundlovsforhør, sigtet for at slå en mand i hovedet med en tung og spis bushammer.

I retten for grov vold: Slog mand i hovedet med bus-hammer

Her er han sigtet for om natten til den 9. august klokken 01:45 at have taget en såkaldt bushammer, der er beregnet til at slå ruder ud med, og slået en anden mand i hovedet, da de begge sad i en bus på Hovedgaden i Jægerspris.