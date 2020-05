Når ens virkelighed bliver vendt på hovedet af Corona, kan man i hvert fald gå i haven. Foto: Foto: Christian Krammer/Christian Krammer - stock.adobe.

Hvad hulen skal vi lave? Havearbejde

Planteskolerne har svært ved at finde nok kirsebærtræer, æbletræer, hindbærbuske og andre planter med frugter og bær, som danskerne køber stort ind af - midt under corona-krisen

Lokalavisen Frederikssund - 06. maj 2020 kl. 08:39 Af Anne Lønstrup

Når ens virkelighed bliver vendt på hovedet af corona, kan man i hvert fald gå i haven og dyrke sine egne frugter og grøntsager. Og det er præcis, hvad havefolket gør i denne tid, og de gør det i en grad, så havecentrene næsten ikke kan følge med.

"Det gælder for hele branchen, at der er mangel på kirsebær, æble, hindbær o.s.v. Faktisk har der været en bølge over flere år, hvor de ting var efterspurgt. Vi troede i branchen, at det var toppet, og at der ikke var plads til flere bær og frugtbuske i haverne. Men det er ikke tilfældet. Interessen for frugt og bær er massiv. Den eksploderer," siger direktør Per Boisen fra brancheforeningen Danske Havecentre, der repræsenterer 80 havecentre i landet.

Han er dog ikke overrasket over, at folk kaster sig over haverne i en krisetid:

"Når forbrugerne går hjemme og skal have hjemmekontor og børnepasning til at balancere, samtidig med at man ikke kan komme ud at opleve noget som helst, bliver haven et frirum. Hvad hulen skal man ellers lave med børnene? De skal adspredes, og man bliver glad i låget af at rode i jorden," siger han.

På hjemmesiden 'Haveglæder' publicerede brancheforeningen ideer til hjemmeundervisning i haven allerede dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned.