Huspriser stiger mere end lejlighedspriser

De nyeste tal fra 4. kvartal 2019 viser, at huspriserne på landsplan er steget med 3,8 procent siden samme tidspunkt året før. Lejlighedspriserne steg med 3,3 procent, og er dermed igen på vej opad efter en periode med lave stigninger. Huspriserne har nu i halvandet år præsteret større stigninger end priserne på ejerlejligheder efter en lang periode, hvor lejlighedspriserne gav huspriserne baghjul. Lejlighedspriserne er dog stadig næsten dobbelt så høje som huspriserne.

For sommerhusene er tendensen også opadgående med en stigning på 3,4%

Antallet af bolighandler vidner også om et varmt boligmarked. I 4. kvartal 2019 blev der solgt 9793 boliger, hvilket er 2,5 procent flere handler end samme periode året før.

Fagekspert i boligøkonomi i Videncentret Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, peger dog på, at huspriserne justeret for inflation stadig er et pænt stykke fra toppen i 2. kvartal 2007.