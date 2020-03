Se billedserie 1: Foto: Elbæks Ejendomsmægler

Huse for 460 millioner kroner: Her er Danmarks dyreste villaer

22. marts 2020

Der er gang i toppen af boligmarkedet; siden 2014 er antallet af huse handlet til mere end 10 millioner kroner fordoblet. Og i år er der allerede solgt tre huse til over 20 millioner kroner - hvoraf den dyreste nåede helt op på en handelspris på svimlende 38 millioner kroner.

Det viser data fra Boliga.dks salgsprisarkiv.

På top ti-listen er der alene medtaget ejendomme udbudt til salg i kategorien "villa". Boliga.dk har opgjort antallet af boliger solgt til mere end 20 millioner kroner og tinglyst pr. 18.marts 2020, mens fordoblingen af de dyreste hushandler er sket fra 2014 til 2019.

Vil man tilføje sig selv til de eksklusive statistikker, skal man have en solid opsparing på kontoen. Lige nu koster landets ti dyreste huse udbudt offentligt til salg nemlig mellem 34 og 65 millioner kroner.

Her er Danmarks for øjeblikket dyreste huse

1: Vedbæk Strandvej 326, Vedbæk

Det kan måske være svært at svare på, hvad der skal til for at blive Danmarks dyreste udbudte hus, men lige nu er det altså 12 værelser fordelt på 482 kvadratmeter i et splinternyt hus helt ud til Øresund. Villaen ligger på en 2.271 kvadratmeter stor grund i Vedbæk nord for København.

Pris: 65 millioner kroner 2: Nybrovej 395, Kongens Lyngby

Huset ligger i samme område ud til Bagsværd Sø som Statsministerens officielle embedsbolig, Sophienholm. Grunden tæller over 12.000 kvadratmeter - ligesom der også indendøre er god plads. Ifølge Boliga.dk lyder boligarealet på Danmarks p.t. næstdyreste hus nemlig på 614 kvadratmeter.

Pris: 60 millioner kroner 3: Gammel Strandvej 209A,

Espergærde

18 værelser fordelt på over 630 kvadratmeter og en beliggenhed helt ud til Øresund i Espergærde nær Helsingør.

Huset er lige kommet til salg og stryger med sin store prislap direkte ind som landets tredjedyreste hus udbudt til salg netop nu. Til huset hører der desuden en privat parkeringskælder med plads til seks-otte biler.

Pris: 50 millioner kroner

4: Sømandshvilevej 1A, Rungsted

På en stor grund med egen park ligger et af landets dyreste huse til salg netop nu. Huset er renoveret og rummer et boligareal på 471 kvadratmeter. Dertil kommer blandt andet et anneks, garage, staldbygning og en kælder. Ejendommen ligger i liebhaverområdet Rungsted.

Pris: 45 millioner kroner

5: Chr. Winthers Vej 15,

Frederiksberg

København-enklaven Frederiksberg er nærmest lig med eksklusive ejendomme til mindst lige så eksklusive priser, og denne 14 værelser store villa er ingen undtagelse. Ejendommen kom på markedet i juli sidste år, er totalistandsat, og så indeholder den to separate boliger.

Pris: 45 millioner kroner 6: Dronninggårds Alle 80A, Holte

Virker ejendommen her bekendt, skyldes det nok, at du har set "Matador" mere end en enkelt gang. Villaen er nemlig den Mads og Ingeborg Skjern rykker ind i i hitserien.

Ejendommen er bygget i 1919 og tæller ifølge Boliga.dk et boligareal på 440 kvadratmeter. Huset ligger på en knap 10.000m2 stor grund direkte ud til Furesø.

Pris: 42,5 millioner kroner

7: Strandvejen 196, Charlottenlund

Villaen her er ganske ny på markedet og har ifølge mæglerens salgsopstilling tidligere tilhørt Prinsesse Augusta af Hessen.

I dag fordeler villaen sig over 437 kvadratmeter, der blandt andet går til hall, køkken, orangeri en suite med en opholdsside.

Pris: 40 millioner kroner 8: Dronninggårds Alle 60, Holte

Endnu et af de helt nyudbudte huse på markedet er denne 412 kvadratmeter store villa i Holte nord for København.

Ejendommen er oprindeligt bygget i 1898 og ligger også ud til Furesø med egen badebro. Er man ikke til et dyp i søen, hører der også en pool med til adressen.

Pris: 39,5 millioner kroner 9: Hambros Alle 9, Hellerup

Hambros Alle i Hellerup er en af landets absolut dyreste gader, og på den findes for øjeblikket et af Danmarks dyreste udbudte huse.

Ejendommen er netop kommet til salg og har et boligareal på 421 kvadratmeter. Dertil kommer et anneks med eget køkken og toilet - og en stor have.

Pris: 38,9 millioner kroner 10: Parkovsvej 22, Gentofte

Også denne ejendom har historiens vingesus ganske tæt på, den blev nemlig opført af frihedskæmperen Erling Foss i 1935.

Ejendommen har ifølge oplysninger fra Boliga.dk 528 kvadratmeter bolig - dertil kommer både et loft og en kælder.

Villaen ligger ganske tæt på Bernstorff Slotshave midt i Gentofte lige nord for København.

Pris: 34 millioner kroner