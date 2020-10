Se billedserie Hornsrock er på 20 år blevet en populær musikfestival, hvor ca. 1000 mennesker hvert år kigger forbi.

Hornsrock krydser fingre for 2021

Ifølge formand for Hornsrock, Søren Sandbjerg, er der trods corona stadig håb om, at musikfestivalen kan gennemføres næste år

Lokalavisen Frederikssund - 14. oktober 2020 kl. 09:47 Af Anne Lønstrup

Hornsrock Musikfestival, der præsenterer lokale samt up-and-coming musikere, aflyste årets udgave på grund af coronakrisen. Men økonomisk holder festivalen sig oven vande.

"Vi deler en underskudsgaranti på til sammen 100.000 kroner med Frederikssund Festival og med SnakeCity Jazzfestival. Vi har alle oplevet dårlige år med dårligt vejr og kulde, hvor vi risikerer underskud. For at sikre vores arrangementer og undgå, at en af vores festivaler lukker med et brag på grund af dårligt vejr, har vi denne underskudsgaranti, hvor vi råder over en tredjedel hver," siger formand for Hornsrock, Søren Sandbjerg.

Han kalder underskudsgarantien for et sikkerhedsnet

"Den betyder også, at selv om der sker sådan noget som corona, presser det ikke vores økonomi så meget, at vi ikke kan fortsætte. Det er et sikkerhedsnet, der gør, at vi ikke skal ligge søvnløse. I år havde vi selvfølgelig nogle småudgifter til reklamer og lignende, men corona har ikke haft nogen større betydning for os økonomisk," siger han.

Musikken blev livestreamet Søren Sandbjerg håber, at Hornsrock bliver gennemført næste år i juni. Det vil så blive festivalens 20-års jubilæum.

Festivalen startede, da nogle folk fra lokalområdet omkring Østby begyndte at arrangere kreative værksteder og musikarrangementer, hvor lokale musikere og indimellem også professionelle spillede.

Festivalen har fundet sted i mejeriet i Østby og på en mark i Gerlev, men gennem de sidste mange år er den løbet af stablen ved Fjordlandsskolen, afdeling Skibby. Der plejer at deltage omkring 1000 mennesker i de tre dage, festivalen varer.

"I år aflyste vi, allerede inden der kom et påbud fra regeringen, for vi havde set i øjnene, hvor det bar hen," siger Søren Sandbjerg.

I stedet blev der holdt et mini-Hornsrock, hvor musikken blev livestreamet til publikum. Men mærkeligt var det, ifølge Søren Sandbjerg.

"Vi krydser fingre for, at vi kan gennemføre vores jubilæum. Omvendt forestiller jeg mig ikke, at vi laver en Hornsrock til næste år, medmindre verden er blevet forholdsvis normal igen. Jeg kan ikke se for mig, at folk skal gå rundt med mundbind og en øl," slutter han.