HornsRock aflyser: Holder kæmpe jubilæumsfest til næste år i stedet

Musikerne var klar, arrangørerne var klar, men så kom corona i vejen. HornsRock har aflyst årets musikfestival. Til gengæld skruer de for festlighederne til næste år, hvor festivalen har 20 års jubilæum

04. april 2020
Af Birgitte Masson

HornsRock Musikfestival tilslutter sig nu den uendelige stribe af arrangementer, der må aflyse som følge af situationen med COVID-19.

"Det er stadig usikkert, hvad der sker med denne krise. Jeg tror, mange gæster ville være tilbageholdende med at komme, selv hvis myndighederne gav os lov til at afholde musikfestivalen. Vask af hænder, afstandstagen og andre forholdsregler, som folk har vænnet sig til, er ikke lige det, man forbinder med festivaller," siger formand for HornsRock Musikfestival Søren Sandbjerg.

Bestyrelsen for musikfestivalen havde ellers overvejet, om man kunne rykke HornsRock til september måned. Men deres erfaring fra tidligere, fik dem fra den ide´.

"Vi har tidligere forsøgt med en festival først i september, det var for nogle år siden. Men det bliver for koldt om aftenen til, at gæsterne vil sidde udenfor og hygge. Det kunne vi godt mærke på ølsalget dengang," siger Søren Sandbjerg.

Kunne blive dyrt Arrangørerne stod netop overfor, at skulle sende materiale til trykkeri, reklamere og bestille bannere, flag og andet forud for festivalen. Det blev stoppet i sidste øjeblik.

"Det kunne komme til at koste os dyrt, hvis vi begyndte at investere i festivalen, med den usikkerhed der begyndte at brede sig. Vi tyggede på det en uges tid, og efter et videomøde i bestyrelsen, konfirmerede vi alle, at vi var enige om, at det var økonomisk forsvarligt at aflyse. Heldigvis kommer aflysningen ikke til at koste os noget videre nu," siger Søren Sandbjerg. Han lægger ikke skjul på, at han synes det er ærgreligt, både for Hornsrock men også for de mange bands, som de har måtte aflyse.

"Nu trøster vi os med, at vi holder en kæmpe fest til næste år, hvor vi har 20 års jubilæum. Vi har lovet de 30 bands, som var kommet gennem nåleøjet, at de er sikret en plads til næste år i stedet."

Søren Sandbjerg fortæller, at der i år var rekordmange ansøgere fra hele landet, ja endda fra Sverige, som gerne ville spille på Hornsrock.

"Mange har lyst til at komme til Hornsherred. For Hornsrock er en lidt anderledes type festival, og understreger behovet for, at have scener til upcoming bands." Sandbjerg uddyber:

"Amatørorkestre har svært ved at finde et sted at optræde. En spillemand og en sanger kan godt finde steder at spille, men hvor mange steder er der en scene, som upcoming bands kan få lov at indtage?"