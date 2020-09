Historiker, cand.mag. Per Nielsen kommer og holder foredrag om kulturskatte i vores kirker. Pressefoto

Hør om vores kulturskatte i kirkerne

Foredragsholder, cand.mag. Per Nielsen, fortæller om 900 års håndværk og kunst, som er bevaret i kirkerne, hvor nogle af de nyeste kirker er de rene kunstmuseer. Det handler om bygningerne, kirkeinventaret og kalkmalerierne, om murværk, tømmerkonstruktioner og tag, om smedearbejde, blytækkerarbejde, malerkunst og gamle tårnure.

Ind imellem hører man, at man overvejer at lukke en kirke eller ophøre med at afholde gudstjeneste. Hvad bliver så kulturværdiernes fremtid? Det svar kan man blandt andet få til foredraget.