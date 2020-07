Artiklen: Højskoledage i Jørlunde: 'At læse er at leve'

Højskoledage i Jørlunde: 'At læse er at leve'

Der lægges ud med sognepræst i Sankt Pauls Kirke Katrine Lilleør og H.C. Andersen. Et foredrag hvor man gennem hans eventyr går på opdagelsesrejse i et forfatterskab som er allemandseje.

Dagen slutter med filmen 'The reader', som begynder i efterkrigstidens Tyskland, hvor den 15-årige Michael Berg pludseligt bliver dårlig på vej til skole. Han får hjælp af den dobbelt så gamle Hanna - og de to indleder en uventet og lidenskabelig affære som senere skal vise sig at få langstrakt betydning for dem begge.