Beredskabschef i Frederiksborg Brand og Redning Kim Lintrup, der nu er fritstillet, får både godtgørelse, et års løn og tilbud om et outplacementforløb til 40.000 kroner med sig ud af døren. Det fremgår af den fratrædelsesaftale, Lokalavisen har fået aktinsigt i. Foto. Adobestock

Hjemsendt beredskabsdirektør får pænt plaster på såret

Her fremgår det nemlig, at Kim Lintrup ved fratrædelsen udbetales en godtgørelse svarende til et års løn samt tre måneders fratrædelsesgodtgørelse. Derudover tilbydes han et outplacementforløb til en værdi af 40.000 kroner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her