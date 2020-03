Hjælp til lokalt erhvervsliv efter frie anlægs-tøjler

Anlægsloft fjernes

Aftalen mellem regeringen og KL fjerner blandt andet det anlægsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor mange penge kommunerne må bruge på bygge- og anlægsopgaver. Formålet er at give kommunerne mulighed for at fremrykke planlagte byggerier eller vedligeholdelsesopgaver for at understøtte byggebranchen. Derudover giver aftalen mulighed for at kommunerne kan forudbetale leverancer fra private leverandører, ligesom kommunernes ekstraordinære udgifter undtages fra udgiftsloftet. Endelig bliver der stillet en lånepulje til rådighed for kommunerne til at hjælpe med finansiering af anlægsopgaver.