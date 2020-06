Foto: PETER RAHBEK

Send til din ven. X Artiklen: Her vil borgmestre placere epidemi-hovedkvarter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her vil borgmestre placere epidemi-hovedkvarter

Otte nordsjællandske borgmestre samt formanden for Region Hovedstaden opfordrer nu justitsminister Nick Hækkerup til at placere den nye epidemi-styrelse på Frederikssund Hospital.

Lokalavisen Frederikssund - 23. juni 2020 kl. 10:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I maj måned fortalte regeringen på et pressemøde, at den planlægger at etablere en ny styrelse under Justitsministeriet, som skal styrke og koordinere det danske sygdomsberedskab i fremtiden. Herunder skal styrelsen blandt andet sikre, at der er tilstrækkelig forsyning af værnemidler og tilstrækkelig testkapacitet ved fremtidige epidemier.

I et brev til justitsminister Nick Hækkerup opfordrer borgmestrene i Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Halsnæs, Gribskov, Fredensborg, Hørsholm og Allerød samt formanden for Region Hovedstaden nu ministeren til at placere styrelsen på Frederikssund Hospital.

Velegnede lokaler "Det er jo planen at flytte en stor del af sygehusopgaverne væk fra Frederikssund Hospital, når det nye superhospital i Hillerød står færdigt i 2024. Men allerede nu er ledig plads og velegnede lokaler på Frederikssund Hospital til at huse den nye styrelse, fastslår borgmester i Frederikssund Kommune," John Schmidt Andersen (V), som har sikret opbakning fra en lang række borgmesterkolleger til brevet. Han tilføjer:

"Det giver rigtig god mening at udnytte bygningerne på Frederikssund Hospital til en styrelse, som skal koordinere sygdomsberedskabet, og samtidig kan vi få anvendt velegnede ledige offentlige kvadratmeter og vores fælles ressourcer fornuftigt. Jeg er derfor utroligt glad for, at der er så bred opbakning til dette forslag fra mine nordsjællandske kolleger og fra Region Hovedstaden," siger John Schmidt Andersen.

Fornuftig placering En placering af den nye styrelse i Frederikssund i hjørnet af Region Hovedstaden, giver dels en placering tæt på andre styrelser, som arbejder med epidemier, logistik og beredskab, som f.eks. Sundheds- og Lægemiddelstyrelserne i København og Beredskabsstyrelsen i Birkerød. Dels muliggør det en tæt koordination med Region Hovedstaden, som koordinerer det fælles indkøb af værnemidler for alle landets regioner.

"Et tæt samspil omkring praksis og udmeldinger er afgørende for god koordination i forbindelse med fremtidig kriseløsning," hedder det således i brevet til Justitsministeren. Brevet er foruden John Schmidt Andersen underskrevet af: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden

Borgmester Kirsten Jensen, Hillerød Kommune

Borgmester Benedikte Kiær, Helsingør Kommune

Borgmester Steffen Jensen, Halsnæs Kommune

Borgmester Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune

Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune

Borgmester Morten Slotved, Hørsholm Kommune

Borgmester Karsten Längerich, Allerød Kommune